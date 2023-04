A un mois de l’Assemblée générale élective de la Fédé­ration sénégalaise de basket (Fsbb), Me Babacar Ndiaye continue de sillonner les différentes localités du pays. Ce samedi, il était à Thiès, où les 12 clubs de la Zone 1 ont décidé de le soutenir pour les élections du 6 mai prochain. Toutefois, l’avocat d’affaires insiste sur la tenue à date échue de l’Ag élective. Comme pour répondre au communiqué de presse de la Convergence pour le renouveau du basket sénégalais (Crbs), paru jeudi dernier, et qui demande à la tutelle de veiller à la tenue correcte de l’Ag élective.

«Le Comité directeur a fixé l’Assemblée générale au 6 mai. L’organisation de ces élections est une prérogative exclusive de la Fédération. Le processus a été lancé et l’Assemblée générale ne sera reportée ou annulée sous aucun prétexte. Elle se tiendra le 6 mai conformément à la décision du Comité directeur. Ceux qui veulent participer peuvent déposer leurs dossiers. Les clubs ont répondu massivement. On a presque une cinquantaine de demandes de candidature au Comité directeur. 75% des clubs de National 1 ont déposé. Au poste de président, je suis le seul à avoir déposé. Ceux qui parlent à gauche et à droite et qui souhaitent avoir des res­ponsabilités n’ont qu’à déposer. C’est la seule chose qui leur permettra de parler d’élection libre, transparente et démocratique. La Fédé­ration ne faillira jamais à ses principes qui fondent la démocratie de notre cher pays. La date a été fixée au 6 mai car il y a beaucoup d’évènements cette année : le Congrès de la Fiba en juin, où le Sénégal va briguer des postes. Il y aussi l’Afrobasket féminin (28 juillet 6 août), sans compter le championnat national. C’est pourquoi on a fixé l’Assemblée générale au 6 mai, et cette date ne sera pas dépassée», a tranché net le patron du basket sénégalais.

Me Babacar Ndiaye en a profité pour répondre à ceux qui disent que la Fédération a laissé en rade les anciennes gloires : «La Fédération sénégalaise de basket est l’une des rares qui utilisent autant d’anciens joueurs et anciennes joueuses dans ses rangs. On peut citer dans toutes les sélections des anciens et anciennes du basket qui ont eu à porter le maillot national. Je peux citer Khady Diop, Mborika Fall, Mous­tapha Gaye, Ngagne Desa­gana Diop, Makhtar Ndiaye, Malèye Ndoye, Sir Parfait Adjivon, entre autres… On ne peut pas nous reprocher de ne pas utiliser les anciens internationaux. On utilise ceux qui ont des compétences avérées et encore aptes pour le travail. Je pense que dans la vie, il faut savoir s’arrêter, prendre sa retraite et passer le témoin aux jeunes.»

Avec Record