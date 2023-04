Auteur d’un but victorieux face à Troyes samedi, Mbaye Niang a permis à Auxerre qui restait sur une série de trois matchs sans victoire, de renouer avec une victoire (1-0). L’international sénégalais, et ancien attaquant des Girondins de Bordeaux, M’Baye Niang, s’est exprimé en zone mixte et via l’Equipe, sur cette victoire.

« J’ai souvent été chahuté par les supporters, à tort ou à raison, et des fois je trouvais ça injuste. C’est une réponse que je voulais leur donner. Aujourd’hui, on va faire place à l’hypocrisie car tous ceux qui sifflaient, je pense qu’ils sont très contents […] Si cela peut les faire changer ? C’est à eux qu’il faut demander ça. Tant que je peux être décisif pour le club, c’est le plus important. Après, faire plaisir aux supporters, ce n’est plus ma priorité. S’ils sont contents c’est bien, s’ils ne le sont pas, soit ils restent chez eux, soit ils me sifflent comme ils le font depuis le début », a déclaré l’ancien bordelais.

