Pour le retour du football en club après la pause pour les sélections, plusieurs Sénégalais ont été décisifs avec leur équipe ce week-end, en Europe ou même en Ligue africaine des Champions. Voici notre Team Of The Week, sous la forme d’un 4-4-2.

YEHVANN DIOUF, Infranchissable

Une nouvelle solide prestation de la part du portier de 23 ans, un des acteurs majeurs de la large victoire du Stade de Reims à Nantes ce dimanche (3-0). Sans lui dans les camps, la donne aurait sans doute été bien différente pour le club champenois, notamment en première période. Très chaud sur sa ligne, il a réalisé des arrêts déterminants à la 15e minute devant Moses Simon et Nicolas Pallois. Il s’est également imposé devant Florent Mollet (28e). Et pour garder ses cages inviolées pour la 13e fois en 22 matchs de Ligue 1 cette saison, il s’est montré impeccable sur ses sorties, notamment sur les balles aériennes au cours de la seconde période. Imbattable.

MAMADOU DIARRA, Solide

Le défenseur de 25 ans a été très sérieux avec Grenoble face à Amiens de ses compatriotes Formose Mendy et Papiss Demba Cissé. Et il s’est justement imposé face au vétéran attaquant amiénois pour participer à la victoire des Grenoblois (2-1). Souvent soumis à des duels aériens, il n’en a perdu aucun sur les cinq qu’il a eus à disputer. Egalement, l’ancien joueur du Jaraaf a souvent imposé sa puissance physique et sa technique pour gratter quelques ballons et envoyer pour ses attaquants. Particulièrement impeccable dans ses transmissions.

ABDOULAYE SECK, Le Mur d’Haïfa

Auteur de deux excellentes prestations avec l’Equipe Nationale du Sénégal durant la trêve internationale, le défenseur a profité du choc entre son équipe du Maccabi Haïfa et l’Hapoel Beer-Sheva samedi pour démontrer qu’il était bien dans une forme olympique. Il a été un mur pour son équipe qui s’est imposée 1 à 0. Il a mis sa tête pour repousser deux lourdes frappes cadrées (34e, 45e). Intraitable dans ses duels défensifs ou dans ses interventions, à l’image d’un tacle remarquable devant Eugene Ansah qui filait droit face au gardien du Maccabi Haïfa (35e), il s’est également mis en évidence pour sa capacité à bien lire les trajectoires et bien relancer. Un match plein pour lui.

MOUSSA NDIAYE, Impressionnant

La déception suite à l’élimination qu’il a subie avec l’Equipe Nationale U23 contre le Mali lors de la trêve ne s’est pas lue sur son visage au moment de retrouver une place de titulaire dans le onze d’Anderlecht en Championnat et d’affronter KAS Eupen ce dimanche (victoire 0-1). L’arrière latéral gauche de 20 ans s’est très bien comporté défensivement en bloquant souvent la montée de Konan N’Dri et rarement battu quand il était pris de vitesse par le jeune attaquant ivoirien, à l’image d’un bon retour défensif à la 20e. Il s’est également laissé voir offensivement en enroulant une frappe du pied droit qui effleure le cadre d’Eupen. Techniquement bien, outillé il a tenté 6 dribbles et en a réussi 4. Il monte en puissance match après match.

MOUSSA NIAKHATE, Rassurant

De retour à Nottingham Forest, l’un des latéraux gauches d’Aliou Cissé lors de la trêve internationale a dégagé de l’assurance avec Nottingham Forest lors du match nul face à Wolverhampton ce samedi (1-1). Bien évidemment aligné sur son poste de prédilection, celui de défenseur central, l’ancien joueur de Mayence s’est bien comporté dans les duels en repoussant de nombreuses situations. Ses décalages ont aussi souvent servi aux Reds d’attaquer.

MOR NDIAYE, Déterminant

Le jeune milieu de terrain d’Estoril Praia s’impose comme l’une des meilleures révélations du Championnat portugais cette saison. Et il a démontré cela lors de la victoire 1-0 face à Gil Vicente vendredi soir. Dans un match où son équipe a très tôt trouvé la marque, l’ancien joueur du FC Porto a été très déterminant, répondant très présent pour conserver le score. Appliqué, il a répondu très présent que ce soit sur les duels ou dans les transmissions, à l’image d’une belle passe pour Joao Marques qui aurait pu finir en but (40e), et bien utilisé ses ballons. Il s’est également vu en attaque avec deux tentatives, sans grand danger pour le gardien adverse.

PAPE GUEYE, Indispensable

Forfait avec l’Equipe Nationale lors de la trêve internationale, le milieu de terrain n’a pas mis du temps à revenir puisqu’il a tenu sa place face à Cadiz samedi. Et une fois n’est pas coutume : on a encore vu un bon Pape Gueye pour permettre au FC Séville de s’imposer (2-0) pour la première de José Luis Mendilibar. Associé à Joan Jordan dans un 4-2-3-1, il a eu un rôle plus défensif et a été fondamental pour les Sévillans, une fois s’être échappé d’une faute de main dans la surface (2e). Il a été très solide dans les duels (8 duels remportés sur 13) et a parfois abusé dans les dribbles pour se défaire du marquage. Le défi physique qu’il impose est simplement indispensable pour Séville.

IBRAHIMA WADJI, Providentiel

Plus décisif en Championnat avec l’AS Saint-Etienne depuis le 25 février dernier, l’attaquant a mis fin ce samedi à une assez courte disette de trois matchs sans le moindre but marqué. Et de quelle manière ! Remplaçant face à Niort, l’ancien joueur de Mbour Petit-Cote a effectué une entrée fulgurante en se montrant décisive dès qu’il a foulé la pelouse. Alors que l’ASSE aurait pu laisser échapper trois points vitaux, Wadji a fait chavirer le Stade Geoffroy-Guichard en ouvrant le score (52e). Peu après, il obtenait un penalty malheureusement manqué par Krasso. N’empêche, il s’en est allé avec un superbe doublé. Indispensable aussi.

BOULY JUNIOR SAMBOU confirme avec le WAC

L’attaquant du Wydad Athletic Club était dans un très grand jour face à la Jeunesse Sportive de Kabylie samedi soir à l’occasion de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de Ligue africaine des Champions. Dans un duel pour la première place de ce groupe, le WAC avait bien besoin de son goleador pour finir en tant leader. Et « BJS » a répondu. Contrôle poitrine, orientation pied gauche, frappe limpide du pied droit… Il a remarquablement transformé une jolie ouverture de Yahia Attiyat Allah pour ouvrir le score. Et il fallait être un joueur en grande réussite pour marquer un doublé sur cette passe de Jalal Daoudi à la 51e. Derrière, l’ancien du Jaraaf a été très remuant, ne cessant pas de harceler la défense de la JSK. Dans la lignée de ses dernières prestations.

MBAYE NIANG, Décisif

Au sortir de la trêve internationale, l’AJ Auxerre a entamé la dernière partie de Ligue 1 de la plus belle des manières en dominant l’ESTAC Troyes samedi (160). Un succès vital dans la course au maintien obtenu grâce à son attaquant international sénégalais. Entré à la 66e, Niang a marqué l’unique but de cette victoire auxerroise en étant à la conclusion parfaite d’une passe de en retrait de Da Costa (73e). Beaucoup de détermination et d’envie de sa part.

YOUSSOUPH BADJI, Décisif

Comme Mbaye Niang, le jeune attaquant sénégalais a également permis à son équipe de l’emporter, mais du côté de la Belgique avec le Sporting Charleroi. Lancé par Felice Mazzu seulement à moins d’un quart d’heure de la fin, Badji profitait d’un duel remporté par Issouf Vakoun Bayo pour décocher une superbe frappe du pied gauche dans la lucarne de Bolat. Une réalisation qui récompense sa belle détermination dès son entrée, alors que son cinquième but de la saison, le troisième en quatre matchs, vaut de l’or puisque les Carolos sont toujours en contact des Play-offs 2.

L’équipe type des Sénégalais de la semaine

wiwsport.com