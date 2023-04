Un peu plus de deux mois après l’élimination en barrages du Mondial, l’Equipe Nationale du Sénégal fera son retour dans cette trêve. Les Lionnes affronteront le Ghana en amical.

Deux matchs pour mesurer encore plus le niveau. Plus de deux mois après la claque reçue face à Haïti (0-4) en demi-finale des barrages d’accession à la prochaine Coupe du Monde, l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal fera son retour ce moi d’avril. Cette fois, le menu de Safietou Sagna et ses partenaires sera « africain », puisqu’elles défieront le Ghana, 4e nation africaine sur le classement FIFA. Ce sera une double confrontation prévue les 8 et 11 avril, à Accra.

Le regroupement pour ce rassemblement débute ce mardi 4 avril au Centre Technique Jules François Bocandé de Toubab Dialaw. Trois jours plus tard, les joueuses de Mame Moussa Cissé prendront l’envol pour la capitale ghanéenne. Pour l’occasion, le sélectionneur a fait appel à un groupe de 22 joueuses. Albertine Khemesse Faye et Mbène Kane sont notamment retenues, tout comme les joueuses de l’Olympique de Marseille Awa Diakhaté, Mbayang Sow et Mama Diop.

La liste des joueuses convoquées

Gardiennes (3) : Adji Ndiaye (Dakar Sacré-Cœur), Tening Sène (AFA Grand-Yoff), Thiaba Gueye Sène (Aigles de Medina)

Défenseuses (8) : Anta Dembélé (Dakar Sacré-Cœur), Meta Camara (Yzeure / FRA), Mbayang Sow (Olympique de Marseille / FRA), Marème Babou (US Parcelles Assainies), Wolimata Ndiaye (Dakar Sacré-Cœur), Salimata Ndiaye (AFA Grand-Yoff), Astou Sy (Dakar Sacré-Cœur), Albertine Khemesse Faye (Dorades de Mbour),

Milieux de terrain (4) : Safietou Sagna (FC Metz / FRA), Bineta Korkel Seck (Dakar Sacré-Cœur), Jeannette Sagna (US Parcelles Assainies), Ndeye Awa Diakhaté (Olympique de Marseille / FRA)

Attaquantes (7) : Nguénar Ndiaye (Bourges Foot 18 / FRA), Korka Fall (Dakar Sacré-Cœur), Mama Diop (Olympique de Marseille / FRA), Hapsatou Malado Diallo (US Parcelles Assainies), Pascaline Fofana Bassène (Sirènes de Dakar), Gladys Irène Dacosta (AFA Grand-Yoff), Mbène Kane (Sirènes de Dakar)

