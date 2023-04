Le Comité directeur du CNG s’est réuni samedi dernier pour faire un bilan à mi-parcours de l’ensemble de ses activités. Après la réunion, le premier vice-président de la structure Meissa Ndiaye est revenu sur le contenu de la rencontre.

Se disant satisfait de la saison de lutte avec frappe grâce aux nombreux événements qui se sont tenus, Meissa a évoqué quelques chiffres. « Il y a eu plus de 40 journées, plus de 700 licenciés issus de 153 écuries et associations qui se sont rencontrés dans des combats organisés par 32 promoteurs et 26 managers », affirme-t-il. Cette satisfaction est notable aussi du côté de la lutte simple avec 22 journées qui ont vu s’affronter plus de 2600 athlètes.

Le Comité a statué sur les multiples dérives de certains acteurs de la lutte sénégalaise. « On a parlé des violences, des pillages d’infrastructures sportives et des nombreuses blessures constatées à chaque veille d’affiche », déplore Meissa Ndiaye dans des propos relayés par la chaîne Youtube de la structure. L’échec du Sénégal au tournoi CEDEAO qui s’est déroulé du 17 au 19 mars a aussi fait l’objet de discussion ainsi que les préparatifs pour le Drapeau du Chef de l’Etat (du 5 au 7 mai). « On a noté les problèmes qui nous ont poussé à finir 2e pour les éviter prochainement », déclare le vice-président.

Concernant l’intégration et l’utilisation de la VAR dans l’arène, Bira Sène et son équipe estiment, « quand l’introduire, comment l’introduire, qui sont habilités à le faire ? Toutes ces questions doivent trouver une réponse avant d’instaurer la VAR. En tout cas, les discussions ont été ouvertes. On verra si la VAR sera adoptée avant la fin de cette saison ou lors de la prochaine ».

wiwsport.com