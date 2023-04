Sky Germany annonce déjà le successeur de Potter sur le banc des Blues. La source avance que Nagelsmann serait prêt à agir rapidement et est à 50/50 sur de rejoindre Stamford Bridge.

Bruno Saltor prendra les commandes en tant qu’entraîneur-chef par intérim, Chelsea devant accueillir Liverpool à Stamford Bridge mardi soir avant de se rendre aux Wolves le week-end prochain. Sky Sports News comprend que le numéro deux de Potter, Billy Reid, a également quitté le club.

L’entraîneur adjoint Bjorn Hamberg et l’entraîneur des gardiens Ben Roberts resteront et assisteront Bruno. Un communiqué du club disait: « Le Chelsea FC a annoncé que Graham Potter avait quitté le club. Graham a accepté de collaborer avec le club pour faciliter une transition en douceur. « Pendant son temps avec le club, Graham nous a emmenés en quart de finale de la Ligue des champions, où nous affronterons le Real Madrid. Chelsea tient à remercier Graham pour tous ses efforts et sa contribution et lui souhaite bonne chance pour l’avenir. »

Potter, qui a quitté Brighton pour Chelsea en septembre, avait déclaré à plusieurs reprises que malgré les difficultés du club, il sentait qu’il avait le plein soutien des propriétaires de Stamford Bridge.

wiwsport