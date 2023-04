Après 10 années passées dans les arènes européennes, Stéphane Badji fait son come-back au Casa Sports.

Un retour qu’il justifie par une motivation personnelle. « C’est une motivation personnelle qui m’a poussé à rejoindre de nouveau l’équipe du Casa Sports. C’est là où j’ai connu les meilleurs moments de ma carrière et c’est un honneur pour moi de retourner auprès des jeunes pour apprendre d’eux tout en leur transmettant mon savoir-faire » a-t-il déclaré dans les colonnes du quotidien Stades.

Le joueur passé par la Turquie, la Norvège, la Bulgarie, la Belgique se félicite du retour qu’il signe dans le club du sud. Un retour pas très difficile vu ce que représente le Casa Sports pour lui. « Au début le choix n’a pas été difficile, même si certains pourraient ne pas être d’accord. Mais l’essentiel est que la décision finale me revienne. De plus, je ne regrette pas d’avoir rejoint cette équipe. c’est une immense fierté de pouvoir contribuer à leur succès. J’ai envie de travailler dur pour retrouver mon meilleur niveau et ne pas décevoir les jeunes. »

Vainqueur de la Coupe du Sénégal en 2010 et de la Coupe de la Ligue en 2011, le milieu défensif veut s’illustrer encore plus en remportant un titre de champion du Sénégal avec le Casa Sports. Un titre qui manque à sa carrière avec cette équipe. Il faut mentionner que celle-ci est déjà championne du Sénégal en titre et a remporté les deux dernières éditions de la Coupe du Sénégal (2021 et 2022). « Bien qu’ils aient un meilleur palmarès que moi, car j’ai quitté l’équipe avant qu’ils ne remportent le championnat, je suis déterminé à travailler avec les jeunes pour remporter ce titre qui manque à mon palmarès avec le Casa Sports. »

Steph sait déjà que sa nouvelle tâche s’annonce ardue. « Je sais que je ne suis pas là pour des vacances, mais pour travailler dur et espérer remporter quelque chose avec les jeunes. »

Il ne manque pas de louer les qualités des jeunes avec qui il doit travailler. « J’ai été heureux de les voir jouer. Ce sont des jeunes qui ont mûri et qui ont un style de jeu remarquable, que j’apprécie particulièrement. Je pense que je vais m’adapter facilement, car il y a beaucoup de talents et tout est réuni ici, au Casa Sport. D’après les informations que j’ai eues, les gens ont bien accueilli cette nouvelle, ce qui est un plus pour moi. je tiens à les remercier pour cela. »

L’ancien poulain de Demba Ramata Ndiaye pense que la philosophie du club doit rester intacte. « La mentalité ne doit pas changer et nous devons savoir comment négocier les matchs pour réussir en tant qu’équipe. Le plus difficile est de jouer facilement au football, mais nous sommes prêts à relever ce défi ensemble. »

Stéphane Badji a été présenté hier au public du stade Iba Mar Diop avant le coup d’envoi du match perdu par ses nouveaux coéquipiers face à l’US Gorée, comptant pour la 16ème journée de Ligue 1.

