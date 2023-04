Là, c’est officiel : Brendan Rodgers n’est plus l’entraîneur de Nampalys Mendy. Fragilisé depuis très longtemps, le technicien de 50 ans a été lâché par ses dirigeants, un jour après la défaite sur la pelouse de Crystal Palace (2-1). Quatre ans après son arrivée, Rodgers a été officiellement démis de ses fonctions d’entraîneur sur le banc de Leicester, qu’il laisse à une place de premier relégable en Premier League. Adam Sadler et Mike Stowell assureront l’intérim.

« Brendan quitte le King Power Stadium en tant que l’un des managers les plus titrés de l’histoire du club, après nous avoir guidés vers notre premier triomphe tant attendu de la FA Cup en 2021, le FA Community Shield la même année, deux des trois plus hautes places du club en Premier League, et des campagnes européennes consécutives, dont notre première demi-finale européenne en 2022 », souligne le communiqué du club anglais.

Leicester City Football Club has reached a mutual agreement with Brendan Rodgers that will see him leave the Club after four years as our Men’s First Team Manager.

— Leicester City (@LCFC) April 2, 2023