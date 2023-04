L’Aalesunds FK a annoncé la signature de Moctar Diop, qui arrive en provenance des Espoirs de Guédiawaye.

C’est devenu presque une habitude qu’un club du Championnat de Première Division de Norvège jette son dévolu sur un jeune footballeur sénégalais. Le dernier en date : Moctar Diop. International U20 sénégalais, l’attaquant de 18 ans, formé aux Espoirs de Guédiawaye, s’est engagé en faveur d’Aalesund FK où il faisait des essais depuis la fin de semaine dernière et n’a pas tardé à convaincre les observateurs quelques jours avant le début de la saison. Il a signé un contrat le liant avec le club norvégien jusqu’en 2026.

« Il a été évolué cette semaine à l’AaFK et a tellement impressionné qu’on lui a proposé un contrat professionnel. À 1m93 et 88 kg, c’est un attaquant très robuste avec une grande présence sur le terrain », s’exalte t-on sur le site du club. De son côté, Lars Arne Nilsen, entraîneur d’Aelesunds, voit le Saint-Louisien comme un joueur « avec un grand potentiel. Il a une vitesse et un physique incroyables. C’est un joueur qui peut être très bon sur le long terme. Un projet tourné vers l’avenir avec un très gros potentiel. Ce sera très excitant de le suivre. »

18-åringen, som nå har 2 kamper for Senegals U20-landslag, er klar etter et imponerende prøvespill. – Han har en voldsom fart og fysikk. Et fremtidsrettet prosjekt med en veldig stor oppside for oss, forteller Lars Arne Nilsen. pic.twitter.com/pzqiFa5IB9 — Aalesunds Fotballklubb (@AalesundsFK) March 31, 2023

