L’attaquant sénégalais a permis à Angers d’engranger un point face à l’OGC Nice ce dimanche.

Arrivé au mercato d’hiver en provenance du FC Metz, Ibrahima Niane courait encore derrière son premier but sous les couleurs du SCO Angers. Il a fallu attendre son huitième match tous terrains confondus et la 29e journée de Ligue 1 pour réussir à débloquer son compteur. Titulaire face à Nice ce dimanche, l’ancien messin a inscrit l’unique but des siens qui engrangent un point (1-1).

⏱ 90’ C’est fini à Kopa. Avec un visage combatif, le SCO prend un point face à l’@ogcnice. Prochain rendez-vous pour les Scoïstes, face aux Dogues du @losclive samedi prochain à 17h ! [1️⃣-1️⃣] #SCOOGCN pic.twitter.com/QajIWczbF3 — Angers SCO (@AngersSCO) April 2, 2023

