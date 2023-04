A six journées de la fin, les Sixers de Philadelphie sont qualifiés pour les play-offs. Georges Niang et ses coéquipiers auront un long moment de période. Un avantage selon l’ailier qui a hâte d’y être.

Mercredi passé, il réussissait 14 points lors de la victoire des Sixers face aux Mavericks (108-106). Vendredi lors de leur dernier match, Niang ne comptait que 4 points face aux Raptors battus. Philadelphie, 3e de la conférence Est, est déjà qualifiée pour les play-offs 2023 de la NBA dont le premier tour va démarrer le 15 avril prochain.

« Je pense que je n’ai eu à faire face à ce scénario qu’une seule fois quand j’étais dans l’Utah, et je pense que c’est un avantage pour les autres équipes de savoir contre qui elles vont jouer et de planifier leur match » a réagi l’ailier sur la qualification de son équipe.

Les Sixers font également face à des blessures tenaces aux joueurs vedettes Joel Embiid et James Harden. Ils cherchent à s’assurer que leurs principales stars se reposent dans la foulée. Le tournoi de play-in leur donne plus de temps pour se reposer. Notons qu’il aura lieu du 11 au 14 avril prochain.

Avec 74 matchs disputés cette saison, il va certainement battre son record de matchs joués, 76 l’année dernière. « Je me sens bien », fait-il savoir. « Évidemment, avec l’usure de l’année, ton corps est un peu dans tous ses états, mais j’ai l’impression d’être bien placé, donc je suis content d’où j’en suis. L’année dernière, évidemment, c’était difficile avec cette blessure et le fait de ne pas pouvoir aller à 100 %, donc je suis heureux de me sentir beaucoup mieux avant les séries éliminatoires. Rappelons qu’il avait contracté une blessure au genou l’année dernière au moment des play-offs.

