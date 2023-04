Plus de cinq mois après, Nicolas Jackson a retrouvé le chemin des filets avec Villarreal qui s’est offert d’une excellente victoire contre la Real Sociedad ce dimanche (2-0). L’attaquant sénégalais a fini par se faire expulser.

Soirée bien contrastée pour Nicolas Jackson. Remplaçant face à la Real Sociedad dimanche soir lors de la 27e journée de LaLiga, l’attaquant sénégalais s’est doublement illustré. Alors qu’il n’avait plus marqué depuis 23 octobre dernier face à Almería, il a su profiter de son entrée en jeu à la 62e pour retrouver le chemin des filets et inscrire son quatrième but de la saison afin de retrouver la confiance.

Décalé par Yeremy Pino, l’ancien joueur du Casa Sports dédouble sur le coté gauche puis dans la surface adverse et prend à contre-pied Alex Remiro, marquant au passage le 2-0 pour Villarreal. Cela, quelques minutes avant de voir rouge. Averti à la 82e pour sa célébration excessive, Jackson n’y est pas allé de mainmorte sur Martin Zubimendi en fin de match. Sans pardon, l’arbitre Gil Manzano lui brandit le rouge.

De la malchance pour l’attaquant sénégalais qui n’aura pas l’occasion d’enchaîner le week-end prochain sur la pelouse du Real Madrid. En revanche, Villarreal (6e) enchaîne et signe un très bon succès dans la course à une place qualificative en Ligue des Champions. En effet, avec ces trois points, les hommes de Quique Setién reviennent à quatre unités de la Real Sociedad, qui occupe justement la quatrième place.

¡𝗙𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟! ¡𝗬 𝗤𝗨𝗘́ 𝗧𝗥𝗘𝗦 𝗣𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗠𝗜𝗥𝗔𝗥 𝗔 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗔 𝗙𝗥𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗔 𝗙𝗥𝗘𝗡𝗧𝗘! ¡𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦, 𝗚𝗥𝗢𝗚𝗨𝗘𝗧𝗦! ¡𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦, 𝗦𝗨𝗕𝗠𝗔𝗥𝗜𝗡𝗢!#VillarrealRealSociedad pic.twitter.com/qdAUJGZ0CV — Villarreal CF (@VillarrealCF) April 2, 2023

