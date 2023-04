En déplacement ce dimanche à Iba Mar Diop pour défier l’US Gorée, le Casa Sports a été défait 2-1 pour le compte de la 16e journée de Ligue 1.

Quel gâchis pour le Casa Sports ! Relégué à deux points du leader Diambars avec deux matchs en moins avant d’affronter l’US Gorée ce dimanche, les champions en titre se sont complètement loupés. Tout était pourtant bien partis après l’ouverture du score d’Abdoulie Kassama avant le premier quart d’heure du match.

Mais les coéquipiers d’Aimé Tendeng vont se faire reprendre juste avant la pause grâce à Alassane Diallo qui remet les pendules à l’heure (1-1). Visiblement plus déterminé que son adversaire, le club insulaire va marquer un second but pour l’emporter 2-1. Le Casa Sports perd ce match et manque l’occasion de reprendre rênes du championnat.

Wiwsport.com