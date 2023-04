Génération Foot a renversé Teungeuth FC pour remporter ce dimanche le match phare de la 16e journée sur le score de 2-1.

Renversants ces grenats ! A Déni Biram Ndao, Génération Foot a été surpris par Teungeuth FC dès la 19e minute de jeu. Mais ce but des protégés du coach Mbaye Badji n’a fait que piqué au vif la les grenats qui répondent trois minutes plus tard.

À la 22e minute, Urbain Boissy remet ainsi les deux équipes à égalité (1-1) avant que Jean Barthélémy Diouf ne marque le deuxième but pour Génération Foot (32e – 2-1). Le score ne changera plus et les académiciens s’imposent sur ce score de 2-1.

Génération Foot surfe ainsi sur une bonne série de 4 matchs sans défaite (3 victoires et 1 match nul) et continue sa remontée au classement.

Wiwsport.com