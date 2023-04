Encore un changement d’entraîneur pour des Lions de la Téranga. Après Sadio Mané, Pape Matar Sarr, c’est au tour de Kalidou Koulibaly et d’Edouard Mendy de subir cette situation. Chelsea a viré Graham Potter !

La défaite face à Aston Villa ce dimanche (2-0) a eu une conséquence immédiate sur l’avenir de l’entraîneur à Stamford Bridge. Graham Potter ne sera plus l’entraîneur de Chelsea qui vient de concéder sa dixième défaite de la saison en 28 journées.

Les co-propriétaires du club anglais Todd Boehly et Behdad Eghbali ont déclaré: « Au nom de tout le monde au club, nous tenons à remercier sincèrement Graham pour sa contribution à Chelsea. Nous avons le plus grand respect pour Graham en tant qu’entraîneur et en tant que personne. Il s’est toujours comporté avec professionnalisme et intégrité et nous sommes tous déçus de ce résultat » peut-on lire dans le communiqué partagé par le club. Bruno Saltor prendra en charge l’équipe en tant qu’entraîneur-chef par intérim informe la missive ajoutant « Il nous reste 10 matchs de Premier League et un quart de finale de Ligue des champions à venir. Nous mettrons tous nos efforts et notre engagement dans chacun de ces matchs afin de pouvoir terminer la saison en beauté ».

Un peu avant l’annonce de cette décision du club, l’entraîneur avait réagi sur la défaite de ce dimanche en ces mots. “Je n’aime blâmer personne, je dois prendre mes responsabilités. Nous sommes une équipe, nous devons rester ensemble, nous sommes ensemble. Nous gagnons ou perdons ensemble. Nous allons récupérer et nous préparerons le prochain match. Nous devons réagir, c’est clair. Mais nous l’attendons avec impatience.” Un discours impuissant face à la situation de Chelsea qui occupe la 11e place du classement en Premier League. Rappelons que Potter est arrivé sur le banc des Blues en septembre passé.

