Sans victoire sur ses six derniers matchs (4 défaites, 2 nuls), Nottingham Forest a une belle opportunité pour reprendre des couleurs. Ce samedi après-midi (1400 GMT), dans le cadre de la 29e journée de Premier League, les Reds accueillent Wolverhampton, un adversaire direct dans la course au maintien, et une victoire au City Ground leur permettrait de grimper au classement.

Pour cette rencontre, l’entraîneur Steve Cooper pourra compter pour la première en même temps sur ses deux internationaux sénégalais. Moussa Niakhaté, qui revient d’un rassemblement avec les Lions du Sénégal, et Cheikhou Kouyaté sont en effet tous disponibles. Mais si le défenseur est titulaire, le milieu de terrain démarrera sur le banc, puisqu’il revient d’une longue blessure.

✋ Five changes from #NFONEW.

🇧🇷 Danilo back in the XI.

🇳🇬 Taiwo back in the squad.

Your #NFFC team to face @Wolves 📋#NFOWOL pic.twitter.com/3aE7WT1UgL

— Nottingham Forest FC (@NFFC) April 1, 2023