L’AJ Auxerre a su empocher samedi un succès vital contre Troyes. Le mérite en revient notamment à Mbaye Niang, auteur du but décisif.

Au Stade Abbé Deschamps samedi soir dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1, l’AJ Auxerre a réalisé une superbe opération en vue du maintien. Battu par Strasbourg avant la trêve, l’AJA s’est en effet imposé 1-0 face à l’ESTAC Troyes. Entré en seconde période, Mbaye Niang a marqué l’unique but de cette victoire à la 73e minute.

Le quatrième but de la saison pour l’attaquant international sénégalais permet donc à Auxerre de sortir provisoirement de la zone rouge en remontant à la première place non relégable (16e), en attendant la suite et fin de cette 29e journée et le match du Stade Brestois face à Toulouse dimanche. De son côté, l’ESTAC est 18e.

🔚 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 !!!!! 🔵⚪️ Dans une ambiance de folie, l'@AJA remporte ce derby capital pour le maintien !!! 🔥 Joueurs, supporters, vous avez été très grands ! 💙🤍#TeamAJA #AJAESTAC (1-0) pic.twitter.com/aqoMIGv5hX — AJ Auxerre (@AJA) April 1, 2023

wiwsport.com