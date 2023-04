Venu du banc de touche, Youssouph Badji a permis à Charleroi de remporter les trois points de la victoire contre Westerlo en inscrivant le troisième des siens.

Charleroi peut remercier l’attaquant Sénégalais. La formation belge s’est imposée in extremis à Westerlo ce samedi à l’occasion de la 31e journée de Jupiler Pro League (2-3). Youssouph Badji a offert la précieuse victoire aux Zèbres dans le temps additionnel, d’une frappe impressionnante qui a secoué les filets de Sinan Bolat alors qu’on acheminait vers un match nul de deux buts partout (2-2).

Grâce à ces trois points, Charleroi s’installe au 8e rang avec 44 points, avec le Cercle de Bruges. Westerlo pointe deux rangs plus hauts en 6e position avec 48 unités. Le buteur heureux compte désormais 5 réalisations dans son compteur de but en championnat depuis le début de la saison. C’est le troisième but de l’international sénégalais sur les quatre derniers matchs avec Charleroi.