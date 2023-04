En attendant de connaître ses prochains adversaires en phase de poules de la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui se jouera du 20 mai au 11 juin 2023 où le pays organisateur reste à définir, le Sénégal, champion d’Afrique pourrait disputer une rencontre amicale contre le Brésil.

Dans le cadre de sa préparation pour la phase finale de la Coupe du Monde où le pays hôte reste pour le moment inconnu suite au retrait de l’organisation de la compétition à l’Indonésie, l’équipe nationale des moins de 20 ans pourrait se frotter à son homologue brésilienne en amical. L’information a été glissée par l’instance brésilienne à l’occasion de la publication de la liste des joueurs retenus par Ramon Menezes. Elle indique que sa sélection des moins de 20 ans qui participera également à la prochaine joute mondiale de cette catégorie disputera trois matchs amicaux entre le 15 et le 27 avril, en Espagne. Et leurs adversaires seront la République dominicaine, l’Irak et l’Ouzbékistan ou le Sénégal. Un duel qui servira de gros test pour les champions d’Afrique si l’affiche se confirme.

Convocados anunciados! ✅🤩 Nesta sexta (31), o treinador Ramon Menezes anunciou os atletas que integrarão a Seleção Brasileira Sub-20. Serão três amistosos entre os dias 15 e 27 de abril, na Espanha. Os adversários serão República Dominicana, Iraque e Uzbequistão ou Senegal. pic.twitter.com/EmWlHweyTU — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 31, 2023

