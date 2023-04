Watford retombe dans ses travers. Les partenaires d’Ismaïla Sarr n’ont pas profité de leur déplacement à Luton samedi pour refaire leur retard, s’inclinant 2-0.

Les montagnes russes, comme depuis le début de la saison. Resté sur une victoire et un match nul lors de ses deux derniers matchs avant la trêve internationale, Watford a encore perdu une grosse opportunité pour refaire son retard avec ses adversaires directs. Opposés à Luton Town, samedi lors de la 39e journée de Championship, les Hornets se sont inclinés 2-0 au Kenilworth Road.

Gabriel Osho (28e) et Allan Campbell (90e+1) ont inscrit les deux buts d’une équipe de Luton qui n’a donc plus connu la défaite depuis sept matchs et qui consolide sa quatrième place au classement. De son côté, Watford, qui a pu compter sur Ismaila Sarr – entré peu après l’heure de jeu du match – stagne à la 11e place, à cinq points provisoirement des Play-offs, à sept journées de la fin.

wiwsport.com