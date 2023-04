Moins brillant dans le jeu, Sheffield United l’a emporté face à Norwich ce samedi à l’occasion de la 39e journée de Championship (0-1).

À Carrow Road, Sheffield United a donc frappé un coup puissant. Malgré une prestation poussive, la formation de Paul Heckingbottom a assuré l’essentiel en venant à bout de Norwich City samedi après-midi dans le cadre de la 39e journée de Championship. Les Blades, avec un Iliman Ndiaye très en jambes, se sont imposés sur la plus petite des marges (0-1).

Bénéficiant très peu d’occasions dans cette rencontre, Sheffield United a fait la différence sur son unique tir cadré du match. Peu après l’heure de jeu, Iliman Ndiaye chipe un ballon dans les pieds de Max Aarons, dédouble puis décale pour Max Lowe, dont la frappe écrasée revient sur James McAtee qui surgit à la limite du hors-jeu pour battre Angus Gunn (62e).

Suffisant pour permettre à Iliman Ndiaye et ses partenaires de faire tomber les Canaries et ainsi engranger trois points vitaux dans la course à la montée directe. En effet, avec cette victoire, Sheffield United conforte sa deuxième place en prenant au passage six points d’avance sur Middlesbrough, surpris et lourdement battu par Huddersfield Town (4-2).

A HUGE away win! 🔥 Dem away Blades bringing home the 3 points!! pic.twitter.com/T4kbUTFT21 — Sheffield United (@SheffieldUnited) April 1, 2023

