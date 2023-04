Rien à voir avec le Carême mais le chemin de croix de Bouna Sarr au Bayern Munich est loin d’avoir pris son épilogue. Éternellement remplaçant depuis son arrivée en Bavière, le latéral droit international sénégalais s’attendait très certainement à voir son statut évoluer en sa faveur suite au départ de Julian Nagelsmann puis l’arrivée de Thomas Tuchel. Vraisemblablement, il n’en sera rien.

Du moins si l’on se réfère aux dernières nouvelles en provenance de Säbener Straße, le terrain d’entraînement du Bayern Munich, à quelques heures du premier match du nouvel entraîneur. En effet, avant la réception du Borussia Dortmund ce samedi après-midi (16h30 GMT), Tuchel a effectué ce matin une dernière mise en place tactique dans laquelle ne figurait pas… Bouna Sarr, d’après BILD.

À en croire le média allemand et au regard des images partagées sur son site, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a eu une conversation de six minutes avec le Champion d’Afrique de 31 ans. Cela sans doute pour lui expliquer son choix de l’avoir écarté de sa mise en place tactique qui ne pouvait compter que 20 joueurs, alors qu’il y avait 21 joueurs à disposition. Ainsi, Bouna ne serait pas sur la feuille de match contre Dortmund. De quoi manifestement rendre triste l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille.

Thomas Tuchel held a conversation with Bouna Sarr after today's session. The coach had 21 players in tactical training – one too many for the squad today. It's likely Sarr will be left out of the squad due to the oversupply at right-back [@BILD] pic.twitter.com/RxgDXvY764

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 1, 2023