L’entraîneur de Watford, Chris Wilder s’est exprimé à la veille du match contre Luton Town sur la blessure d’Ismaila Sarr et ses chances de disputer la 39e journée de Championship.

Absent des pelouses depuis le 11 mars à l’occasion de la 36e journée perdue contre QPR (1-0), l’attaquant sénégalais a été touché aux ischio-jambiers occasionnant son forfait contre Birmingham et Wigan et avec la sélection sénégalaise. Après une coupure qui lui a permis de recharger les batteries, Ismaila Sarr, présent lors deux séances d’entraînements de son équipe, s’est remis de sa blessure. En clair, le joueur sénégalais auteur de 9 buts et 5 passes décisives cette saison en Championship devrait être candidat pour le compte de la prochaine journée contre Luton Town, si l’on se fie à son entraîneur

« Il a effectué des entraînements complets ces deux derniers jours. Il a intensifié sa réhabilitation, était de retour sur la pelouse mardi et devrait être disponible« , a déclaré le technicien qui semble toutefois ne pas vouloir précipiter son retour. « Je ne prends pas de risques alors qu’il nous reste encore huit matchs à disputer. Si nous avions des joueurs dans cette situation et qu’il ne nous restait que deux matchs, je pourrais le voir un peu différemment. Vous devez respecter le fait que ces joueurs sont des athlètes et que nous ne voulons pas les briser. Nous voulons qu’ils reviennent aussi forts que possible afin qu’ils ne se blessent pas à nouveau. Je pense que c’est aussi important pour nous que pour eux« , ajoute-t-il.

