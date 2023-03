Prêté avec option d’achat par Villarreal au club italien de la Salernitana, Boulaye Dia pourrait ne pas retourner en Espagne puisque la formation de Serie A a une idée derrière la tête pour le prochain mercato.

Impressionnant cette saison en Série A avec le modeste club de la Salernitana, Boulaye Dia fait également parler de lui en équipe nationale. Durant cette fenêtre FIFA du mois de mars, l’attaquant sénégalais a marqué deux buts en deux matchs contre le Mozambique lors des 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Auteur de 10 buts et de 4 passes décisives en 24 matchs de championnat cette saison avec son club, le joueurs prêté par Villarreal pourrait ne pas retourner du côté de la Liga.

En effet selon Fútbol Italiano qui a rapporté l’information émanant du média italien Corriere dello Sport, la Salernitana est déterminée à lever l’option d’achat de 12 millions d’euros sur Boulaye Dia pour ensuite le revendre au plus offrant dès cet été.

On parle notamment d’un montant de 20 millions d’euros que le club de Serie A s’attend à recevoir de la part de certains clubs anglais comme West Ham et Everton intéressés par le profil de l’avant centre sénégalais. Ainsi la Bersagliera ferait un bénéfice de 8 millions d’euros sans compter les services que leur a rendu l’ex joueur du stade de Reims.

Notons que le prêt avec option d’achat de Boulaye Dia à la Salernitana prend fin le 30 juin 2023, soit dans trois mois.

🟤 La Salernitana está decidida a ejercer la opción de compra de 12M€ por Boulaye Dia. Luego, lo más probable es que sea vendido en verano. El club espera 'sacar' 20M€. West Ham y Everton, interesados. ['Corriere dello Sport'] pic.twitter.com/CbK3xrm4Yo — Fútbol Italiano 🇮🇹 (@FT_Italiano) March 30, 2023

Wiwsport.com