Par arrêté no007614, en date du 28 mars 2023, le ministre des Sports a nommé Monsieur Amadou Sarr au poste de Secrétaire général de la Fédération sénégalaise de basket-ball (Fsbb).

Une nomination qui tombe à moins de 2 mois de l’Ag élective (6 mai prochain) et qui vient combler le vide noté au sein du Secrétariat général de l’instance dirigeante où le Sg adjoint, Ibrahima Niang, assurait le rôle d’intérimaire en l’absence d’un titulaire.

Un intérim d’ailleurs qui a duré, si on sait que le dernier Secrétaire général à occuper le poste, c’était Mamadou Fall. Ce dernier est retourné en 2020, sous le magistère de l’ancien ministre Matar Ba, au Département des sports pour occuper le poste de Directeur des activités physiques et sportives (Daps).

Amadou Sarr : un juriste, ancien de l’Ugb de St-Louis

Il a fallu attendre trois ans après pour voir la Fsbb trouver enfin un Secrétaire général titulaire, en la personne de Amadou Sarr, un juriste, un ancien de l’université Gaston Berger de St-Louis et qui était en service au niveau de la Cellule juridique du ministère des Sports.

Pourquoi une attente si longue pour un poste administratif aussi stratégique ? Il faut noter que beaucoup d’acteurs de la «balle orange» avaient toujours exprimé l’urgence de revenir à une certaine orthodoxie ; sachant que le Sg adjoint ne peut pas signer par ordre, du moment où il n’y avait pas de titulaire au poste de Secrétaire général, avaient-ils avancé comme argument.

La Fédé prise de court par Diatara !

Mais on sentait un manque de volonté de la tutelle qui, sous l’ère Matar Ba, avait avancé l’argument lié au problème de ressources humaines.

Comme alternative, l’équipe de Me Babacar Ndiaye avait proposé, dans ses nouveaux textes, que ce poste de Sg revienne à un membre du Comité Directeur. Une manière d’enlever une épine du pied à la tutelle, en déficit de cadres.

En clair, l’instance dirigeante se proposait de ne pas nommer, mais plutôt d’élire un Secrétaire général qui serait pris en charge par Fiba-Monde.

Aujourd’hui, en nommant un Secrétaire général titulaire, c’est comme si Yankhoba Dia­tara coupait l’herbe sous les pieds des Fédéraux. Du coup, la réaction de l’équipe de Me Ndiaye est scrutée de très près…

Nomination d’un Sg à la Fsbb : La Crbs applaudit !

En attendant la réaction de la Fsbb, la Crbs a réagi hier à travers un communiqué. «La Crbs, soucieuse de la bonne marche du basket national, ne peut que saluer la nomination d’un nouveau Secrétaire général à la Fsbb et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles missions», peut-on lire dans le document qui poursuit : «Cependant, la Crbs constate pour le regretter, le fait que le président sortant, Babacar Ndiaye, refuse toujours d’admettre sa non qualification pour la prochaine élection du Bureau de la Fédération.»

La Crbs dit attendre «du gouvernement sénégalais, représenté par le ministre des Sports, Monsieur Yankhoba Diatara, et du nouveau Secré­taire général de la Fsbb, Mon­sieur Ama­dou Sarr, le lancement d’un nouveau processus pour des élections libres, trans­parentes et démocratiques (…)».

Le Quotidien