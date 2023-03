De retour de blessure il y’a peu, Moussa Niakhaté s’est réjoui de retrouver les pelouses avec l’équipe nationale du Sénégal en tant que titulaire à l’occasion du match entre le Mozambique et le Sénégal vendredi dernier.

Heureux de la qualification du Sénégal pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023 à l’image du Maroc et de l’Algérie, Moussa Niakhaté s’est réjoui après la courte mais importante victoire des Lions contre le Mozambique (0-1).

« On est tous très content. On était venu pour se qualifier comme les grosses nations l’ont fait. On savait que ça allait être un match totalement différent de vendredi parce qu’on est à l’extérieur et il y’a les réalités. Aujourd’hui on a fait le match qu’on devait faire même si on aurait pu mettre plus de buts. Première titularisation ? J’ai été très content de ma première titularisation, ça faisait très longtemps que je l’attendais et je reviens de blessure en plus. Depuis dix jours j’enchaîne les matchs. J’avais hâte de retrouver les terrains et surtout avec le Sénégal, il y’a rien de plus haut » a confié le défenseur sénégalais.

