La 16e journée de Ligue 2 se jouera les samedi 1 et dimanche 2 avril 2023. Toutes les rencontres sont prévues à 16 H30 GMT.

Jamono pour récupérer « provisoirement » le fauteuil de leader dés ce samedi

En attendant la sortie du leader Amitié FC ce dimanche, Jamono Fatick qui compte 1 point derrière lui peut devenir premier provisoirement en marge de la réception de Wallydaan ce samedi. Le club du Sine récupèrerait ainsi le fauteuil de leader en cas de succès devant ses supporters au stade Massène Séne.

Toujours ce samedi trois autres rencontres sont au programme. 10e de ligue 2 après sa dernière victoire contre Mbour PC, Thiès FC reçoit Dakar Université Club (8e) qui s’était également offert le scalpe de Jamono Fatick lors de la précédente journée. Le vainqueur de ce match prévu au stade Maniang Soumaré relèguera le perdant derrière lui au classement.

Mal classé, Demba Diop FC tentera de repartir de l’avant contre Ajel qui occupe la troisième place du championnat. De son côté le club rufisquois peut enchainer un second succès après celui obtenu contre Oslo FA le weekend dernier. A Ibrahima Boye ce sera l’affiche entre HLM Dakar et Mbour PC qui avaient tous deux été défaits lors de la 15e journée. Une victoire est ainsi impérative pour les deux équipes mais surtout pour Mbour PC qui est désormais lanterne rouge et dernier du championnat.

UCST Port, rien que la gagne pour poursuivre la belle remontée au classement

Dimanche, Port (13e) qui a quitté la dernière place du championnat après sa victoire du week-end dernier jouera contre Oslo FA au stade municipale des Parcelles Assainies. Les portuaires qui sont sur une bonne série peuvent s’éloigner de la zone rouge s’il y’a une victoire à l’issue de leur duel face au cinquième de Ligue 2.

Par ailleurs, le leader Amitié FC ira à Alassane Djigo pour faire face à l’US Ouakam (4e). Ne disposant que d’un seul point d’avance sur son dauphin, Amitié FC ne doit pas trop se reposer sur ses lauriers et est sommé de faire bonne figure contre l’USO d’autant plus qu’il saura le résultat d’Amitié FC avant de jouer son match.

Respectivement 7e et 11e de Ligue 2, Ndiambour et Keur Madior vont clôturer cette 16e journée au stade Caroline Faye. Les deux équipes avaient fait le même résultat avec des scores nuls et vierges la semaine dernière.

Wiwsport.com