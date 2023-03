De retour dans la tanière à l’occasion de la double confrontation contre le Mozambique, après avoir manqué la joute mondiale avec les Lions, Habib Diallo est revenu sur son absence à la coupe du monde. Il estime dans un entretien avec nos confrères du journal Record que la décision du sélectionneur l’avait beaucoup affectée. « Ça fait mal quand on ne vous appelle pas pour la Coupe du monde mais c’est derrière nous. Aujourd’hui, je n’ai aucune rancune et je n’ai aucune idée de revanche à prendre. Je reste à la disposition du coach et j’essaie d’apporter ma contribution à chaque fois qu’on fait appel à mol. Franchement, il n’y a aucune revanche à prendre’’, confie-t-il.

Cependant l’attaquant de Strasbourg soutient avoir tourné cette page. ‘’Il faut regarder devant. Nous sommes concentrés sur les éliminatoires de la Coupe d’Afrique. Le coach est le seul patron de son équipe. C’est lui qui juge les joueurs et sélectionne en fonction de ses besoins. Peut-être que pendant la Coupe du monde, il a estimé que les autres pouvaient faire le travail à ma place. Le football est ainsi fait. Aujourd’hui, je suis là, d’autres joueurs ne sont pas là et la vie continue », ajoute l’attaquant de Strasbourg.

