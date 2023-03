Avec 5 néo-lions (Pape Ousmane Sakho, Cheikh Sidibé, Noah Fadiga, Moussa Niakhaté et Dion Lopy) qui n’ont jamais disputé un match avec la sélection nationale des Séniors, il n’a donné du temps de jeu qu’à deux joueurs. Tout le reste a suivi les matchs sur le banc ou en tribunes. Pourtant, l’occasion lui était donnée d’évaluer ces talents qui sont pour la totalité jeunes. Notamment lors du match aller où le Sénégal s’est montré largement dominant devant son adversaire le Mozambique. Au stade Abdou- laye Wade, le 26 mars passé, les Lions menaient 4-0 à la pause. Sur les changements effectués, Aliou Cissé choisira encore des habitués de la tanière (Krépin Diatta, Bamba Dieng, Pathé Ciss …) sans oublier le retour d’Habib Diallo qui inscrit le 5e but. Lors de la manche retour, dans un match plus compliqué où le Sénégal s’en est sorti avec un seul but inscrit, le technicien est resté droit dans ses bottes concernant les changements. L’attaquant Iliman Ndiaye a été remplacé par Krépin Diatta sous les yeux de Pape Ousmane Sakho !

NIAKHATÉ, LATÉRAL GAUCHE DE CIRCONSTANCE ?

De ce groupe des nouveaux qui attendaient impatiemment de disputer leur premier match en sélection nationale, Moussa Niakhaté était sans doute le plus « chanceux ». Convoqué en septembre passé pour la première fois dans l’équipe nationale, il n’avait pas pu faire ses premiers pas en raison d’une blessure. Le binational qui avait finalement choisi le Sénégal au détriment de la France a enfin compté ses premières minutes chez les Lions de la Téranga. Alors qu’il remplaçait Abdallah Ndour lors du premier match à quelques minutes de la fin, il semblait évident que Niakhaté allait jouer le match suivant. Toutefois, une titularisation comme arrière gauche n’était pas prévisible ! Il est polyvalent certes, mais joue le plus, très souvent, comme défenseur central. Ce qui a été bien visible lors de sa prestation lors du second match. Niakhaté n’a vraiment pas eu un réel apport offensif, comme l’a réussi Abdallah lors du premier match, dans un secteur important du jeu sénégalais avec Sadio Mané à l’autre bout du couloir gauche. N’empêche, il s’en est sorti avec une note de 5 sur 10 de la rédaction de wiwsport. Par la très grande surprise, il a été titularisé au poste d’arrière gauche pour sa toute première titularisation en sélection. Résultat : il s’est inévitablement perdu sur le terrain, plus particulièrement en première période où il est souvent venu se coller sur Koulibaly. Le défenseur central de Nottingham Forest a très rarement passé la ligne médiane et laissé Sadio Mané se débrouiller tout seul sur le couloir gauche. Mais, au fil des minutes en seconde période, s’est rassuré. Pour un défenseur central, il s’est débrouillé comme il a pu ». Alors qu’à ce poste de latéral gauche, le champion d’Afrique au CHAN Cheikh Sidibé attendait sur le banc. Et d’autres combinaisons auraient pu mettre Noah Fadiga à droite et Sabaly à gauche des couloirs. Enfin, c’est désormais fait, Niakhaté a pris la température de sa nouvelle nationalité.