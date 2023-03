L’arrivée de Thomas Tuchel devrait être le déclic pour Sadio Mané au Bayern Munich. S’il est loin de connaître les débuts attendus sous les couleurs de la formation bavaroise, l’ancien des Reds devrait retrouver son poste de préférence avec TT.

Intronisé il y a une semaine, celui qui a succédé à Julian Nagelsmann sera attendu au tournant. Il faut dire qu’il y a un certain emballement autour de lui depuis son arrivée. Tous ses faits et gestes sont observés et commentés. Et notamment ses entrevues avec ses cadres et joueurs majeurs. Sa proximité avec Leroy Sané, avec lequel il a eu une réunion de 12 minutes, a notamment fait parler.

Même chose hier lorsque TT a été très souriant auprès de Leon Goretza, un taulier du vestiaire et un lieutenant de Nagelsmann. L’opération séduction du coach de 49 ans semble donc fonctionner. Mais l’ancien entraîneur de Chelsea sait qu’il sera jugé sur ses résultats et sur sa capacité à remettre sur pieds son équipe. Pour cela, il a déjà fait quelques choix forts.

Selon Bild repris par Foot Mercato, il veut tirer le meilleur de Leroy Sané, Serge Gnabry mais surtout de Sadio Mané. Connu pour estimer le joueur sénégalais depuis son passage chez les Blues de Chelsea, Tuchel a pris la décision de positionner le Ballon d’Or Africain au poste qu’il affectionne : l’aile gauche. Bild nous apprend par ailleurs que Serge Gnabry serait libéré l’été prochain par la direction bavaroise. Ce retour aux fondamentaux permettra-t-il à Sadio de retrouver son explosivité ? Les prochaines semaines nous en diront plus.

