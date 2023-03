Il n’y aura donc pas de changement de période pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de football. Contrairement aux autres compétitions continentales qui se tiendront en 2024, la CAN 2023 repoussée en 2024 se tiendra bien en début de la prochaine année. En effet, la Confédération Africaine de Football a rendu public ce jeudi les dates de la tenue de la prochaine CAN qui se tiendra en Côte d’Ivoire.

Sur ses réseaux officiels, la CAF a officialisé les dates du 13 janvier au 11 février comme la période de la plus prestigieuse compétition de football africaine. Une confirmation qui vient donner un indice par rapport à l’état d’avance des travaux en Côte d’Ivoire, pays hôte de la compétition.

𝗠𝗔𝗥𝗞 𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗖𝗔𝗟𝗘𝗡𝗗𝗔𝗥𝗦! 🗓️

JAN 13: Kick-Off

FEB 11: Final

Official dates for the 2023 #TotalEnergiesAFCON in Cote d’Ivoire are confirmed! 🙏

— CAF (@CAF_Online) March 30, 2023