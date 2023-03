Initiateur des plus grands combats de lutte de cette saison, Makane Mbengue qui vient de régulariser le combat Balla Gaye 2 et Eumeu Sène (30 juillet) s’est prononcé sur la date du premier face à face de cette revanche, mais aussi sur la date du « combat royal » tant attendu entre Modou Lô et Boy Niang.

Pourquoi avoir régularisé de sitôt le combat Balla Gaye 2 – Eumeu Sène prévu le 30 juillet ?

Ce n’est pas la première fois qu’on régularise un combat à 4 mois de la date. Sa Thiés v Reug Reug avait été régularisé depuis longtemps avant le jour J. On est bien organisé comme structure à Gaston Productions. On prend toujours nos devants malgré tout le bruit qu’il y’a eu autour. Mais c’est comme ça que fonctionne la lutte.

Avez-vous songé reporter ce combat à la saison prochaine pour tenir celui entre Modou Lô et Boy Niang le 30 juillet ?

Non ! On a toujours voulu tenir le combat entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène le 30 juillet et c’est ce que nous ferons inshAllah. Quand on aura régularisé le combat entre Modou Lô et Boy Niang on vous avisera. La saison prochaine n’est pas officiellement encore ouverte et on n’a pas encore dévoilée les dates (disponibles) au niveau du CNG. Mais nous vous tiendrons informé au moment opportun.

Allez vous attendre la fin du combat Modou Lô – Ama (organisé par Luc Nicolaï) avant d’organiser Modou Lô – Boy Niang ?

Ce n’est vraiment pas un problème pour moi. Pour le moment c’est le combat (Modou Lô – Ama Baldé) qu’on a régularisé au Cng c’est pourquoi on a entendu le président Bira Séne dire que ce combat est prioritaire. Mais quand on régularisera notre affiche on verra. Le plus important pour moi n’est pas de savoir quel combat se tiendra en premier lieu, ce qui me concerne c’est notre carrière en tant que promoteur et en tant que structure.

Peut on s’attendre à l’annonce de l’organisation d’autres affiches d’ici la fin de la saison ?

Bien sûr nous sommes sur des calculs. Mais comme vous le savez nous n’allons pas dévoiler nos plans ici. Mais vous pouvez retenir qu’il y’aura d’autres grandes affiches que nous allons ficeler bientôt pour la saison prochaine.

A quand le premier face à face entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène ?

Peut être le 14 mai (en large du combat Franc – Forza). Mais nous préférons que cela soit une surprise. Ça dépendra également d’eux. S’ils sont au Sénégal ils peuvent venir faire le face à face sinon on peut organiser un autre combat et faire le face à face ce jour-là.

Wiwsport.com