Le promoteur Makane Mbengue de Gaston Productions était au CNG, hier mercredi, pour officialiser le combat Eumeu Sène (Tay Shinger) / Balla Gaye 2 (Balla Gaye). La «belle» se tiendra le dimanche 30 juillet 2023 à l’Arène nationale.

C’était dans les tuyaux, c’est devenu officiel ! L’alléchante affiche entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène aura formellement lieu cette saison. La structure Gaston Productions avait retenu la date du dimanche 30 juillet pour tenir ce chaud derby entre Pikine et Guédiawaye.

Cette date était retenue par les deux camps. Mais après la cuisante défaite de Balla Gaye 2 contre Boy Niang 2 (le 1er janvier 2023), un brûlant débat s’était instantanément posé.

En effet, beaucoup de fans du Lion de Guédiawaye estimaient qu’il devait attendre la saison prochaine pour défier le Fou de Tay Shinger. Pour eux, le fils de Double Less, battu deux fois par l’ancien sociétaire de Boul Faalé, devrait se donner plus de temps pour bien affûter ses armes et multiplier ses chances de tirer son épingle du jeu. Balla gaye 2 préfère ne pas les suivre dans leur logique, affirmant qu’il a encore des arguments très solides pour prendre sa revanche.

Makane Mbengue a saisi la balle bond pour taire au toutes les rumeurs. Ainsi, le fils du Don King des arènes était au CNG, hier, pour régulariser ce remake de rêve. C’était en présence de Bassirou Babou, manager de Balla Gaye 2, et Ibnou Diop, le chaperon d’Eumeu Sène.

Eumeu Sène a pris le meilleur sur Balla Gaye 2 le 8 février 2009, puis le 5 avril 2015. Les deux monstres physiques se retrouveront pour la belle le dimanche 30 juillet 2023. Le leader de l’école Balla Gaye tentera de vaincre pour se venger. Le champion de Pikine, lui, compte se tirer d’affaire pour montrer qu’il est soit le meilleur soit la bête noire de Balla Gaye 2.

Avec Sunu Lamb