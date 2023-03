Vice président de la fédération sénégalaise de Surf, El Hadji Oumar Sèye portera la candidature du Sénégal à la présidence de la Confédération africaine de surf.

La course à la succession du marocain Mohamed Kadmiri est lancée. En direction de l’assemblé générale élective de la Confédération africaine de surf prévue le 23 avril à Dakar, El Hadji Oumar Sèye a déclaré sa candidature ce qui n’est pas le cas de son principal concurrent Johny Bakker. Le sud-africain n’a pas pu déposer sa candidature à temps. Ce qui laisse ainsi la voie à la candidature sénégalaise et donc à M. Sèye de briguer un mandant à la tête de la CAS.

À l’occasion d’une conférence organisée ce mardi, le vice président de l’instance dirigeante du surf national a décliné sa politique générale et ses ambitions pour la CAS. « Nous voulons mettre en place une réelle politique d’organisation et de promotion de la pratique du surf en Afrique et résoudre ses problématiques stratégiques, opérationnelles et managériales. Nous allons collaborer avec l’Association internationale de Surf pour former des coachs et moniteurs africains. Nous avons de bon coach, mais ils n’ont pas de diplôme.’’ a t’il déclaré.

Oumar Sèye espère par ailleurs qu’un consensus sera trouvé lors de l’AG élective puisqu’il semble faire l’unanimité après avoir reçu le soutien de beaucoup de pays dont le Maroc. « Avec l’aval de la Fédération sénégalaise de surf, j’ai déposé ma candidature à temps. Elle a été acceptée par plusieurs pays parce que nous avons un bon programme. On pourrait même avoir un consensus lors de l’AG’’ a t’il ajouté.

A noter que ce sont les quinze pays membres qui décideront du nom du futur président de la Confédération africaine de surf.

Wiwsport.com