«Compte tenu de mon expérience et espérant compter sur une fédération en marche et des autorités engagées, j’ai accepté la proposition de la fédération de porter ma candidature pour le poste de Président de la Confédération africaine de surf à l’occasion de l’Assemblée générale de renouvellement des instances qui se tiendra à Dakar, le 23 avril 2023», informe le candidat Omar Sèye, devant un parterre de journalistes.

«Mû par ma volonté de mettre en avant le surf africain sur là scène mondiale, mon ambition est de permettre aux surfeurs africains de pouvoir disposer d’un re- venu stable à travers la collaboration avec des entreprises africaines de divertissement et le sponsoring des évènements de 5 surf africains», a fait savoir le candidat du Sénégal.

«Je m’engage une fois élu à faire de l’Afrique une place forte du surf mondial tout en favorisant l’élargissement des pays membres de la confédération», promet le propriétaire de Surfer Paradise des Almadies.

Évoquant son plan de développement pour le surf africain, le fondateur du Sénégal Surf Academy et de l’Africa Tour et sélectionneur national s’engage à «fidéliser les licenciés, capter de nouveaux pratiquants du surf et augmenter les lieux d’activités, répondre et s’adapter aux besoins des pratiquants, accompagner les clubs et les fédérations nationales, encourager la culture du haut niveau pour viser la médaille olympique, la reconnaissance nationale et internationale».

En ce qui concerne son programme pour les formations, Omar Sèye, titulaire d’un diplôme Level 1 et 2 compte «collaborer avec l’Association internationale de Surf pour former des coachs et moniteurs africains, mettre en place un diplôme africain reconnu par la Confédération africaine et internationale, initier et former des surfeurs aux gestes de premiers secours et au sauvetage en mer».

Au chapitre des compétitions, le natif de Ngor ambitionne «d’organiser la Coupe et le championnat d’Afrique une fois par an dans un pays différent, institutionnaliser l’Africa Tour en 6 étapes, qui aura lieu tous les mois dans un pays différent».

Pour l’heure, deux candidats sont en lice pour le fauteuil de l’instance africaine. Il s’agit du Sénégalais Omar Sèye et d’un Sud-africain dont la candidature n’est pas encore validée. Présent à cette cérémonie de déclaration de candidature, le président de la Fédération sénégalaise de Surf, Alexandre Alcantara promet une mobilisation pour l’élection de Omar Sèye.