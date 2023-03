Comme au match aller, le Rwanda et le Bénin n’ont pas réussi à se départager (1-1). Un résultat qui refait les affaires du Mozambique.

« Sans doute, le Sénégal finira à la première place du groupe. Les autres équipes vont devoir se battre pour la deuxième position », avait souligné le sélectionneur du Mozambique Chiquinho Conde avant le match aller face aux Lions. Il a vu juste, puisque le Sénégal a assuré la première place après s’être imposé à Maputo ce mardi (0-1). La dispute pour la deuxième place reste alors à trois.

Et malgré ses deux défaites en contre l’équipe d’Aliou Cissé, les Mambas gardent toujours la main sur la seconde position avec quatre points. Ce, grâce au nouveau score de parité entre le Rwanda et le Bénin ce mercredi (1-1). A deux journées de la fin des qualifications de la CAN 2023 dans ce groupe L, les Rwandais sont classés troisièmes avec 3 points, alors que les Béninois sont derniers avec 2 points.

