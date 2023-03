Actuellement en convalescence, Ama Baldé est revenu sur son combat avorté contre Modou Lô et sur son avenir dans l’arène.

Depuis son dernier combat dans l’arène, Ama Baldé est dans un mauvais cycle. Le lutteur de Pikine n’arrive toujours pas à disputer un combat malgré qu’il a eu deux combats contre Modou Lô (13 mars 2022) et Gris Bordeaux (5 février 2022). Malheureusement pour lui, ces combats sont tous tombés à l’eau suite à des blessures de Modou Lô et de lui même pour le dernier combat qui devait l’opposer au 3e tigre de Faas.

Le fils de Falaye Baldé qui reste ainsi sur 4 ans sans combattre s’en remet à Dieu et met tout dans le compte de son destin. « Je rend grâce à Dieu. C’est lui qui a en décidé ainsi. Je me suis bien préparé pour le combat et ce qui arrivé arriva. J’ai fais deux combats intermédiaires avant d’arriver dans la cours des grands. J’ai remporté un tournoi (TNT) et j’ai battu de grands lutteurs. Je remercie Dieu de m’avoir accordé ces victoires. Donc si aujourd’hui mes combats n’arrivent pas à se tenir, je ne pourrais que rendre grâce à Dieu encore une fois » a t’il philosophiquement répondu sur Lutte TV.

Toutefois le lutteur qui est actuellement blessé n’arrive toujours pas à accepter le fait que Modou Lô lui ait échappé pour en découdre bientôt avec Boy Niang dans un combat royal. Mais en bon « pikinois », il accepte son sort et souhaite bonne chance à son frère » Boy Niang avant d’annoncer qu’il fera focus sur son combat contre Gris Bordeaux après son rétablissement.

« C’est vrai que c’est difficile (que le combat avec Modou Lô n’ai pas pu se tenir) même pour le promoteur (Luc Nicolaï) qui n’a pas voulu en rajouter par grandeur. De mon côté je suis sous contrat pour mon combat contre Gris Bordeaux. Quand je serai guéri je n’affronterai aucun autre lutteur que Gris Bordeaux même si je devais affronter Modou Lô. Mais c’est du passé, j’avais donné mon accord pour que Boy Niang puisse affronter Modou Lô parce que c’est ainsi que Dieu la voulu. Nous représentons tous l’AS Pikine et ses couleurs. Que Boy Niang soit roi des arènes ou moi, c’est la même chose. Même si je ne vais pas vous le cacher j’aimerai être roi des arènes. J’ai été programmé pour devenir roi des arènes, c’est écrit. Mais dans tous les cas c’est Pikine qui gagne et Modou Lô n’arrivera pas à nous diviser » précise Selleu bu Ndaw.

Wiwsport.com