Corrigés par le Mali mardi soir (3-0), les Lionceaux ont, en plus de devoir rater la prochaine CAN, pratiquement tout perdu sur cette double confrontation.

La « next-gen », ce n’est pas ce qu’on croyait. Ces Lionceaux non plus ne sont pas ce qu’on imaginait. Ils devaient gagner au match aller, ils l’ont fait mi-figue, mi-raisin. Ils devaient tuer le suspense en l’emportant plus largement au Stade Abdoulaye-Wade, ils ont vendangé plusieurs opportunités. Ils devaient donc aborder la manche retour avec des crocs. Non seulement pour valider une qualification qui leur tendait la main. Pour se qualifier pour un Sénégal d’où l’échec footballistique est désormais chose bannie par les supporters. Mais bel et bien pour se qualifier pour eux-mêmes.

Les Lionceaux n’ont pas abordé cette manche retour à Bamako avec la perspective d’un véritable gâchis. Et aujourd’hui, ce qui est le plus regrettable, c’est de se dire que ces garçons pétris de talent n’ont pas réussi à grimper la montagne la moins haute. Bref, ils n’ont pas rêvé en grand. Quand bien même ils avaient tout, absolument tout pour le faire, et sans l’ombre d’un doute le niveau intrinsèque pour ramener l’Equipe Nationale U23 à la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie, plus de sept ans après la dernière participation, lors de l’édition 2015, au Sénégal justement.

Un tâtonnement tactique…

Il faut se dire que les Maliens savent bien comment définir le mot « punition ». Avec une équipe sénégalaise qui a, certes, remporté le match aller (3-1), le tout en ayant marqué deux buts en première période, il n’était pas nécessaire d’être présent dans les gradins du Stade du 26-Mars pour craindre à une assez improbable remontada. Juste à lire la composition de l’équipe sénégalaise. Demba Mbaye n’a pas franchement envoyé de bons signaux, au moment de sacrifier son 3-5-2, Arouna Sangante, Alpha Diounkou, Mamadou Mbacké Fall et surtout son meilleur joueur au match aller en la personne d’Ousseynou Niang, pour placer un 4-3-3 et composer avec Cheikhou Oumar Ndiaye et Mamadou Sané – qui a pourtant suivi depuis les tribunes Sénégal-Mali.

Devant, le sélectionneur a titularisé Pape Demba Diop, qu’il a préféré sur le banc des remplaçants à Diamniadio, et Samba Diallo qui, aux yeux de tout le monde, sort d’une Coupe d’Afrique des Nations U20 mitigée, pour ne pas dire décevante. De son côté, Alou Badra Diallo a envoyé du lourd, notamment Néné Dorgeles et Kamory Doumbia qui arrivent de l’équipe A. Puis, les Sénégalais se sont évaporés. Demba Mbaye a vu juste en soulignant en conférence de presse qu’ils s’en sortent miraculeusement avec un score nul et vierge à la pause. Parce que les Aiglons ont survolé le jeu face à des Lionceaux apathiques et qui n’arrivaient « même plus à faire correctement les touches ».

Alors, le Sénégal s’est embarqué dans une soirée tardivement dramatique. Tardivement ? Oui, parce qu’un Mali patient et conscient de ses forces face à un Sénégal perdu n’arrivera pas à concrétiser ses nombreuses occasions avant l’heure de jeu. Jusqu’à la 59e, les Lionceaux croyaient encore pouvoir tenir bon derrière… avant de voir rouge face à Hamidou Diallo, Kamory Doumbia et Mamadou Sangaré. Pour une équipe qui avait gagné 3-1 au match, la clé d’une très belle première période, c’est facile de responsabiliser Aliou Cissé qui n’a arraché que Dion Lopy. Tous les joueurs aussi rêvent de franchir des paliers dans leur carrière, et Lopy est destiné à l’équipe A, peu importe le timing.

Un échec de joueurs…

Alors oui, il y a comme un sentiment d’un manque de personnalité sur tous les fronts. Et ce furent les mots de Demba Mbaye, après la claque. Mais quid vraiment des joueurs ? C’est ça la bonne question. Car à leur entendre seulement s’exprimer en zone mixte après le match aller, on ne craignait pas grand-chose, on les sentait très matures et « prêts à aller en guerre » pour valider la qualification. À l’arrivée, ils ont déçu, ont tout perdu. Parce qu’ils étaient nombreux ces gens-là qui pensaient qu’on était face à la meilleure « jeune liste » du football sénégalais. Parce que beaucoup d’entre les joueurs qui composaient cette convocation pouvaient prétendre à figurer dans la dernière liste d’Aliou Cissé.

En plus d’avoir complètement coupé l’élan réussite du football sénégalais, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye et ses partenaires ont raté de grosses occasions pour réellement faire valoir leur talent à l’international (sélection). Ils ont perdu cette occasion-là de se qualifier à une compétition comme la CAN U23 qui ne passe que les quatre ans. Ils ont perdu cette occasion-là d’aller chercher un ticket pour les prochains Jeux Olympiques. Deux compétitions qui auraient joué une bonne partition sur leur avenir en sélection A. Et ont aussi sans doute perdu l’estime des supporters les plus exigeants. Ils étaient sans doute tous conscients que ça pourrait être fatal. Néanmoins, pour entraîneur et joueurs, cette désillusion n’enlève en rien leurs qualités. Ils doivent en être convaincus au moment de suivre la CAN et Paris 2024 depuis leur canapé…

