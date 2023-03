Sans langue de bois, le sélectionneur des Lionceaux est revenu en conférence de presse sur la claque reçue à Bamako et l’élimination face au Mali au dernier tour qualificatif à la CAN U23 2023. Constat implacable.

Sur la défaite 3-0 face au Mali

C’est simple : l’adversaire nous a surclassé dans tous les domaines. Les joueurs aussi n’ont pas vraisemblablement su gérer l’aspect émotionnel de cet événement, on arrivait même plus à faire les touches. C’est compliqué, c’est un naufrage collectif auquel il va falloir s’interroger. J’ai ma part de responsabilités parce que que c’est moi qui ais fait des choix.

Les raisons de cette défaite

On n’a jamais été bien organisés. Les Maliens ont pris le match en main d’emblée et on se retrouve à 0-0 presque miraculeusement à la première mi-temps. On était pas présent ni dans les duels ni en terme de concentration ni en termes d’implication. On a essayé de rectifier, on a demandé aux joueurs de se déplacer et d’être plus présents dans les duels. Mais malheureusement, on n’a pas eu la réponse escomptée.

On a fait des changements, mais les entrants n’ont pas plus apportés que ceux qui sont sortis. Il y a des matchs comme ça où on n’arrive pas à expliquer l’ampleur d’un tel naufrage. On s’était bien préparé et on connaissait les clés et les enjeux de ces deux matchs. Malheureusement, on n’a pas eu les ressources pour concrétiser. Quand on y réfléchit bien, il n’y aurait pas vraiment de regrets à avoir parce que le Mali. C’est logique que ce soit le Mali qui s’impose.

Un excès de confiance après le match aller ?

Si vous avez bien regardé la première mi-temps, vous avez donc bien constaté qu’on était pas en confiance. On ne peut pas sortir d’une phase où on n’est pas en confiance, où l’adversaire nous bouscule et se dire qu’on était en excès de confiance. C’est totalement illogique. Le résultat au match aller ne nous inciter pas à l’excès de confiance. On s’est toujours méfier du Mali. On savait que ça allait être un match difficile. On n’a pas été capable de s’imposer dans les duels, on a semblé apathique.

Les changements dans le onze de départ

Par rapport à ce que les joueurs nous ont montré lors des séances d’entrainement. J’ai fait le choix de titulariser Cheikhou Oumar Ndiaye parce qu’il connait bien l’Afrique, contrairement à Arouna (Sangante) qui a été satisfaisant (au match aller). On a vu que Cheikhou Oumar assurait dans ce genre de rendez-vous. Mamadou Sané ? L’ailier gauche malien était explosif à l’aller. J’ai donc pensé qu’il pouvait le contenir. Malheureusement, ça était un match compliqué pour lui. Mais le naufrage est collectif. Il faut quand même savoir que c’est la meilleure équipe qui est passée.

L’absence de joueurs comme Dion Lopy ?

J’ai travaillé avec l’effectif que j’avais à ma disposition. On a enregistré le forfait de Rassoul Ndiaye et on été confronté avec des soucis administratifs avec des joueurs de Génération Foot. Je n’ai pas envie de m’atarder sur ceux qui étaient absents. Ceux qui ont été présents ont fourni des efforts au match aller. Ce que je constate, c’est qu’on était pas capables de fournir les memes efforts au retour. Dans ce match, il nous a manqué beaucoup de choses, notamment de personnalité, il faut etre honette. On a subi les conséquences de ce manque de personnalité. Je dois analyser les raisons de cet échec et en tirer les conséquences qui s’imposeront.

wiwsport.com