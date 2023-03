Après ses succès face au Mozambique, le Sénégal va gratter prochainement une place au classement FIFA, pour se retrouver à une position qu’il connaît bien.

Trois mois après la dernière actualisation, le classement FIFA va bientôt être remis à jour, et quelques changements vont avoir lieu, notamment en ce qui concerne le leadership. Championne du Monde au Qatar et auteure de deux victoires durant la trêve internationale, l’Argentine va déloger le Brésil de la première place. La Seleçao se retrouvera désormais à la troisième position, ce qui permettra à la France d’être deuxième.

Le Sénégal revient à la 18e place

Avec les victoires face au Mozambique, d’abord au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio (5-1), puis à Estádio do Zimpeto (0-1), le Sénégal a connu belle fortune durant cette trêve internationale. Ainsi, les Lions vont gratter une place au classement FIFA. Kalidou Koulibaly et ses partenaires vont devancer le Danemark (19e) pour ainsi pointer à la 18e place, une position qu’ils avaient perdue suite à l’élimination en 8e de finale du Mondial.

Onzième et désormais premier au niveau du classement FIFA en Afrique depuis son épopée qatarie, le Maroc gardera ses deux positions, malgré avoir confirmer son excellente forme par une victoire en amical face au Brésil pendant cette trêve. Avec le Maroc et le Sénégal, le top 5 africain sera composé par la Tunisie (28e sur le cassement mondial), Algérie (34e sur le classement mondial) et l’Egypte (35e sur le classement mondial).

‼️ OS ADELANTO EL PRÓXIMO RANKING FIFA ‼️@Argentina regresa a la cima y será el nuevo número 1, lugar que no ocupaba desde marzo de 2017. España, pese al desastre de ayer en Glasgow, seguirá en el puesto 10, pero Marruecos ya le pisa los talones. pic.twitter.com/2SSLP16xUq — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 29, 2023

