A l’occasion de la Journée mondiale de Trisomie 21, tenue mardi, au Radisson Blu à Dakar, Special Olympics Sénégal a réuni ses partenaires, pour une table ronde de présentation de son plan stratégique 2023-2025.

«Nous avons profité de la journée mondiale Trisomie 21 pour rencontrer nos partenaires techniques et financiers pour faire passer un message. Comme quoi les per- sonnes ayant une Trisomie 21 et plus particulièrement celles ayant une intelligence spéciale ont des aptitudes de qualité, des compétences. Nous devons juste les aider à montrer ce qu’elles savent faire », déclare la Directrice de Special Olympics Sénégal, en présence des représentants des ministères, des Nations unies, des ambassades, des entreprises et fondations d’entreprises, des organisations non gouvernementales et des collectivités locales. Jeux de Berlin, prévu en juin avec une délégation de 54 membres

D’après madame Rajah Sy, ce conclave est une occasion de présenter le plan stratégique de Special Olympics Sénégal. «L’atelier de capitalisation de mai 2022 a abouti à une nouvelle démarche. C’est celle qui veut mettre en place un plan stratégique 2023-2025 et les voies et moyens pour sa réussite. Nous avons profité de cette occasion pour présenter nos activités phares tirées de ce plan stratégique. Il s’agit de notre participation aux Jeux mondiaux de Berlin prévus du 12 au 25 juin 2023. On va y participer avec une délégation de 54 membres», révèle-t-elle.

Pour sa part, le représentant du ministre des Sports magnifie l’engagement et le dévouement des acteurs volontaires à œuvrer pour l’inclusion à travers le sport pratiqué par des personnes à intelligence spéciale. Le Directeur des Activités physiques et sportives au ministère des Sports (DAPS), Mamadou Fall, entend soutenir toutes les activités menées par Special Olympics au «profit de nos enfants, de nos frères et sœurs» pour qu’il y ait un impact positif mesurable au cours de leur différente participation aux Jeux mondiaux. Mais, également dans leur évolution et autonomisation.

