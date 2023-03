Au-delà d’être préparatoire pour les Lionnes au 26eme Mondial de fin 2023, le stage de Meudon (France) qui démarre en cette fin de semaine, constitue également l’une des ultimes étapes de répétition du Sénégal en direction du Tournoi qualificatif olympique (TOO) Paris 2024. Il se tiendra en Angola entre les mois de septembre et octobre à venir.

Remplaçant de l’entraîneur adjoint des Lionnes, Youcef Belkharoubi, Rachid Missaoul a commenté pour la liste des 22 Lionnes convoquées pour le 2e stage prévu à Meudon du 2 au 9 avril à venir dans les colonnes de Record. Ainsi que les enjeux du conclave. « Cette liste on va la finaliser dans les jours à venir en fonction des ressources que l’on aura à notre disposition sur les joueuses qui auront leurs visas et les joueuses qui seront blessées ou pas. On est en train de peaufiner cela dans les prochaines 48 heures. Les en- jeux de ce stage sont multiples, permet de faire une revue d’effectifs par rapport aux joueuses ayant participé au dernier regroupement, les nouvelles joueuses qui vont intégrer et les joueuses qui vont faire éventuellement leur retour en sélection, cela entre dans la dimension cohésion groupe », a confié Missaoul.

Avant de poursuivre dans ses explications : « D’un point de vue purement handballistique, c’est de continuer d’assurer une continuité sur le travail qui a été fait lors du précédent stage à travers le projet de jeu qui a été mis en place. Profiter de ce stage-là à travers des oppositions face à des sélections ou des équipes françaises. Et ensuite consolider le travail qui aurait été fourni durant toute la semaine. C’est également le point planification de l’année, c’est le dernier stage avant le dernier TQO prévu en Angola entre octobre et septembre en Angola. C’est la dernière fois que l’on verra les filles avant cette grande échéance. Du coup, ce stage-là intervient à un moment clé de la saison », a-t-il ajouté pour étayer le plan de la sélection.

Pour rappel, le 1er regroupement des Llonnes, sur la route du 27 Mondial féminin prévu du 30 novembre au 17 décembre 2023 conjointement au Danemark, Nor- vège et Suède, avait déjà eu pour cadre la France, en début mars, Plus précisément à Aix-la-Provence.

wiwsport.com avec Record