En déplacement à Maputo mardi, les Lions du Sénégal ont assuré leur qualification à la CAN 2023 en battant le Mozambique (1-0). Boulaye Dia a inscrit l’unique but de cette victoire. Retour sur ce succès poussive avec les notes d‘Aliou Cissé et ses hommes.

ALFRED GOMIS : 6/10 – Il s’est chauffé les gants en début de rencontre en se couchant tranquillement sur une frappe de Domingos (6e). Mais comme au match aller, il n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent et a été bien couvert par sa défense. Il a quand même dégagé du sérieux et de la sérénité sur les rares interventions qu’il a eues à faire ou sur ses relances. Il ne s’est pas laissé surprendre en se montrant déterminant sur une tentative limpide et au ros du sol de la part de Bruno Langa (87e).

YOUSSOUF SABALY : 5,5/10 – Une prestation opposée à celle livrée au Stade Abdoulaye-Wade. Le latéral droit n’a pas connu ma même fortune qu’au match aller. S’il n’a jamais été inquiété défensivement, que ce soit par Witi, Gildo ou encore Stanley Rafito, son apport offensif est resté assez limité sur cette rencontre, bien qu’il ait effectuées quelques belles montées, notamment dans le premier quart d’heure, échangeant d’ailleurs de bons ballons avec Iliman Ndiaye, dont un qui est à l’origine d’une grosse occasion sénégalaise à la 11e. Blessé, il a cédé sa place à la 66e à Formose Mendy (non noté) qui s’est contenté de défendre et bien fermé sur ce couloir-là.

ABDOULAYE SECK : 7,5/10 – Après une prestation remarquable au Stade Abdoulaye-Wade, le défenseur central du Maccabi Haïfa s’est une nouvelle fois imposé comme le complément parfait à Kalidou Koulibaly. Il a, comme au match aller, fait vivre une soirée bien frustrante à Stanley Rafito. Il est souvent allé couvrir que ce soit dans le couloir droit ou gauche. Pris de vitesse par Rafito à la 73e, il s’est rattrapé pour tacler parfaitement et dégager. Il effectue un superbe retour devant Dominguês (87e). Dominateur dans les duels et capable de défendre en avançant, il s’est illustré avec plusieurs interceptions. Son très bon jaillissement devant Rafito pour servir Boulaye Dia (55e) ou encore son magnifique déboulé pour lancer Habib Diallo (90e+4) aurait pu permettre aux Lions de faire le break. Il a incontestablement marqué de très bons points sur ce rassemblement.

KALIDOU KOULIBALY : 6,5/10 – Même s’il a parfois été pris au dépourvu dans l’anticipation et a été en retard sur quelques interventions, le capitaine a tenu son rang sur ce match. Le joueur de Chelsea a fait preuve d’autorité dans les duels mais également au niveau de la communication au moment où les Mozambicains se montraient de plus en plus menaçants, soit à partir de la demi-heure de jeu. Ça fait du bien de le voir montrer autant d’assurance.

MOUSSA NIAKHATE : 5/10 : Par la très grande surprise, il a été titularisé au poste d’arrière gauche pour sa toute première titularisation en sélection. Résultat : il s’est inévitablement perdu sur le terrain, plus particulièrement en première période où il est souvent venu se coller sur Koulibaly. Le défenseur central de Nottingham Forest a très rarement passé la ligne médiane et laissé Sadio Mané se débrouiller tout seul sur le couloir gauche. Mais, au fil des minutes en seconde période, s’est rassuré. Pour un défenseur central, il s’est débrouillé comme il a pu.

PATHE CISS : 7,5/10 – Titularisé aux dépens de Nampalys Mendy, le joueur du Rayo Vallecano a été l’un des meilleurs hommes sénégalais dans cette rencontre. Tout simplement impressionnant. Pathé Ciss a parfaitement joué son rôle de milieu de terrain récupérateur (4 interceptions, 4 tacles), notamment sur les anticipations, a été au combat – remportant d’ailleurs 8 duels contre 10. Il emmène la première banderille du match en servant Iliman Ndiaye (4e). Il s’est même essayé de loin avec une tentative depuis le milieu de terrain qui rase le cadre du portier mozambicain (58e). Il a néanmoins perdu quelques ballons qui ont pris aux adversaires de contre-attaquer. Remplacé à la 85e par Nampalys Mendy (non noté).

IDRISSA GUEYE : 5/10 – Beaucoup d’activité dans l’entrejeu, peu d’impact. Encore une fois, le milieu de terrain d’Everton n’a pas su tirer son épingle du jeu, quand bien même il effectue un remarquable faux-appel pour permettre à Sadio Mané de lancer Boulaye Dia sur l’unique but du match. Déjà médiocre au match aller, Gana s’est encore illustré avec beaucoup de légèretés. Joueur ayant été soumis à plus de duels (14), il n’en a remporté que 2. Beaucoup de pertes de balles et des actions annihilées, plus particulièrement celle à la 37e et 54e. Pas loin de scorer sur un coup franc claqué par Ivane (40e). A l’origine d’une occasion sénégalaise avec une récupération et une passe dans la profondeur pour Sadio Mané (73e).

PAPE MATAR SARR : 5/10 – Très attendu sur ce match après une prestation terne à l’aller, le milieu de terrain de Tottenham n’a pas totalement fait la différence. Il a rarement lancé les attaquants et quand il a reçu de la part des attaquants, il s’est loupé, à l’image de sa tête décroisée sur un joli centre de Sadio Mané, qui passe juste au-dessus des cages mozambicaines. Cependant, malgré une pelouse pour le moins praticable, il a montré une justesse sur les passes, a perdu peu de fois la balle et a été imbattable dans les duels. Remplacé à la 64e minute par Dion Lopy (non noté) qui honore ses débuts officiels en sélection A.

ILIMAN NDIAYE : 6,5/10 – Excellent à Diamniadio vendredi, l’attaquant de Sheffield United a encore été l’atout offensif numéro un des Lions à Maputo. En l’espace d’un quart d’heure, il a imposé son jeu et posé de très gros soucis à la défense des Mambas. S’il a raté de peu d’ouvrir le score après un service de Pathé Ciss (4e), il a été particulièrement dangereux sur ses dribbles et passes, à l’image de cette opportunité créée pour Sadio Mané (11e). A l’avant-dernière passe et au décalage pour Sadio Mané sur le but de Boulaye Dia, il s’est encore montré décisif. Il a baissé d’intensité en seconde période, mais ne s’est pas résigné sur les taches défensives, à l’image d’un bon retour à la 83e. Remplacé à la 85e par Krépin Diatta (non noté).

SADIO MANE : 5,5/10 – Pas encore sur son assiette, sa passe décisive pour Boulaye Dia – bien que cela soit arrivé tôt – a peut-être sauvé son match. Grâce à la disponibilité d’Iliman Ndiaye, Boulaye Dia ou même Habib Diallo, l’attaquant du Bayern Munich s’est encore procuré beaucoup d’occasions. Mais il finira par quitter la pelouse bredouille. Servi par Iliman Ndiaye sur un plateau, il a perdu son duel devant le gardien du Mozambique (11e). On n’oubliera pas ce centre pour Pape Matar Sarr (14e), mais il n’a pas pris le temps de soigner sa maladresse. Il s’en mêle les pinceaux à plusieurs reprises dans ce match car, à l’image de ses ratées à la 73e puis en toute fin de match respectivement sur une passe de Gana et un centre d’Habib Diallo, il a permis aux Mozambicains d’y croire. Difficile.

BOULAYE DIA : 7/10 – Une fois n’est pas coutume. El Nueve a fait son taf, non seulement en marquant l’unique but de la victoire de son équipe sur une clinique finition (son seul tir dans ce match) mais en ayant donné du fil à retorde à la défense du Mozambique. Très généreux dans les efforts et sur les placements, comme souvent d’ailleurs, il est descendu bas pour toucher des ballons mais surtout lancer ses partenaires. Il a quand même mal géré une très belle passe d’Abdoulaye Seck (54e). Remplacé à la 64e par Habid Diallo (non noté) qui a eu le temps de toucher quelques ballons et effectué un bon centre pour Sadio Mané en fin de match.

ALIOU CISSE : 5/10 – Il était difficile de lui reprocher grand-chose après le match aller, tout comme il était difficile également de lui jeter des ballons sur le fait d’avoir aligné le même schéma tactique et quasiment le même onze. Mais à Maputo, pas possible cette-fois de lui tresser des lauriers car il a surpris en mettant Moussa Niakhaté au poste d’arrière latéral gauche, malgré le très bon match du revenant Abdallah Ndour l’autrefois. Mais ce n’est pas de sa faute si ses changements n’ont pas apporté grand-chose.

