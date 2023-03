Vainqueurs 3-1 à l’aller, les Lionceaux ont réussi à se faire éliminer par le Mali, mardi à Bamako. Dépassée, l’équipe de Demba Mbaye s’est inclinée 3-0.

Malgré une avance de deux buts acquise lors du match aller vendredi au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio (3-1), l’Equipe Nationale U23 du Sénégal a été éliminée au dernier tour qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie après avoir été balayée à Bamako (3-0) par le Mali. Ayant réussi à tenir un score nul et vierge à la pause, les Lionceaux se sont noyés en seconde période, alors que la note pouvait être beaucoup plus salée que ça.

C’est donc quasiment la même histoire qui se répète pour l’équipe appelée à prendre la relève. Pourtant, bien que le Mali se soit renformé avec Kamory Doumbia et Nené Dorgelese, ce n’est pas réellement sur le talent que s’est jouée cette manche aller, mais sur des nombreux petits détails, à commencer par la composition d’équipe du sélectionneur qui a effectué six changements par rapport au match aller. Passé du 3-5-2, Demba Mbaye est parti avec un 4-2-3-1 (ou 4-3-3, cela dépendait de l’animation).

Meilleur joueur à l’aller, Ousseynou Niang a été laissé sur le banc des remplaçants pour démarrer cette rencontre. Tout comme les défenseurs centraux Arouna Sangante et Mamadou Ibra Mbacké Fall. Laissé en tribunes à Diamniadio, Mamadou Sané à quant à lui été titularisé à Bamako. Autant de choix qui n’ont pas été à l’avantage des Sénégalais, et le Mali en a profité. Hypers dominateurs en première période, les Aiglons ont patienté jusqu’à l’heure de jeu pour semer un peu plus le chaos dans la défense sénégalaise.

Après l’ouverture du score d’Hamidou Diallo (60e), les Lionceaux n’ont jamais su montrer un visage pour aller égaliser, bien au contraire. Quelques minutes plus tard, Kamory Doumbia, oui lui qui est venu de l’équipe A pour renforcer les Aiglons, doublait la mise (67e). Abdallah Sima et ses partenaires ont tenté de réagir, mais ils sont restés impuissants en attaque. Et puis, défensif qu’on pouvait penser à voir la compo du sélectionneur sénégalais, les Maliens vont survoler la marque par l’intermédiaire de Mamadou Sangaré (73e).

De quoi désespérer un peu plus les espoirs d’une équipe sénégalaise qui a frôlé la correctionnelle en fin de rencontre. Oui, il ne fallait pas s’enflammer avant le match retour, mais on ignorait quand même que ces Lionceaux étaient incapables de faire ce qui était nécessaire pour se qualifier à la Coupe d’Afrique. Un énorme gâchis. D’autant plus cette CAN les aurait qualifier aux JO 2024. Paris, c’est pas maintenant !

🇲🇱🇸🇳 Mali 3-0 Sénégal (terminé)

Le Sénégal sombre face au Mali et ne se qualifie par pour la CAN U23 > https://t.co/oH84RQA1Ly#wiwsport #Senegal pic.twitter.com/A7rkZl4Ser — wiwsport (@wiwsport) March 28, 2023

