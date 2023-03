C’est un capitane déçu qui s’est adressé aux supporters sénégalais après la débâcle de Bamako face au Mali (3-0). Sur son compte twitter, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye a indiqué le chemin à prendre pour se relever de cette énorme claque reçue.

Qui l’y cru? Alors qu’ils ont remporté la manche aller 3-1 à Diamniadio, les Lionceaux ont été renversé par le Mali qui décroche ainsi la qualification à la CAN au détriment du Sénégal après une nette et sans bavure victoire 3-0 à Bamako. Une pilule difficile à avaler pour le capitaine des Lionceaux Abdoulaye Niakhaté Ndiaye qui tout de même promet que l’équipe ne va pas « se résigner ».

« Je pense qu’on est obligé d’être déçu quand on a gagné le match aller. On doit être déçu du match qu’on a fait. On aurait pu mieux faire certes mais maintenant il faut se remettre au travail, ne pas se voiler la face pour pouvoir revenir plus fort. J’aimerai aussi dire merci à tous les sénégalais qui n’ont jamais cessé de nous encourager et je vous promets que nous n’allons pas nous résigner inchallah » a t’il écrit sur twitter.

