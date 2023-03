Boulaye Dia a ouvert le score après le premier quart d’heure. Les Lions mènent devant les Mambas (0-1).

Comme au match aller vendredi dernier au stade Abdoulaye Wade, Boulaye Dia a encore fait trembler les filets. L’attaquant de la Salernitana a été à la conclusion d’une belle action de jeu entre Iliman Ndiaye et Sadio Mané. Boulaye contrôle et frappe dans les cages pour signer le but du 0-1.

Le Sénégal prend les devants à la 17e minute de jeu.

GOL | 🇲🇿 Moçambique 0-1 Senegal 🇸🇳 ⚽️ Boulaye Dia

🎯 Sadio Mané 🏆 COPA AFRICANApic.twitter.com/ppM297miDY — VAR Tático (@vartatico) March 28, 2023

