Si l’enjeu collectif prime, bien sûr, cette seconde manche face à la bande à Chiquinho Conde peut profiter au sélectionneur de redistribuer un peu les cartes. Lors du match à Diamniadio, des joueurs comme Abdoulaye Seck, Abdallah Ndour, Iliman Ndiaye ou encore Habib Diallo, qui n’ont pas eu du temps de jeu ces derniers mois ou années, ce sont brillamment exprimer.

Ainsi, Aliou Cissé pourrait donc se permettre de scruter les performances de Moussa Niakhaté, Noah Fadiga, Dion Lopy ou encore Pape Ousmane Sakho.

La composition probable des Lions Ce sera certainement le match le plus décisif de l’année 2023 pour le champion d’Afrique, le Sénégal. Le sélectionneur national Aliou Cissé devrait reconduire le même onze ou presque pour ce deuxième acte.

En effet, sa formation choisie avait rendu une excellente prestation face aux Mambas avec notamment quatre buts avant la pause. Des séquences de jeu rarement vues sous l’ère Aliou Cissé ont été notées au stade Abdoulaye Wade. De quoi pousser El Tactico à renouveler sa confiance au même groupe, à quelques trois incertitudes près.

Auteur d’un très bon match, Pape Matar Sarr pourrait sortir du onze de départ pour laisser sa place à Iliman Ndiaye, repositionné dans le cœur du jeu. Pathé Ciss, qui a fait une très bonne rentrée en jeu à l’aller devrait gagner une place dans la composition initiale aux côtés de Gana. Nampalys Mendy pourrait céder sa place au milieu de terrain du Rayo Vallecano.

Krépin Diatta pourrait aussi retrouver une place dans le onze de départ à Maputo. Vendredi dernier, le Sénégal s’est facilement imposé face au Mozambique lors de la troisième journée des éliminatoires de la prochaine CAN 2024 sur le score de 5 buts à 1.

Pour décrocher cette victoire devant son public, le champion d’Afrique s’était affiché avec un onze inédit. Alfred Gomis dans les cages, Koulibaly et Abdoulaye Seck en charnière centrale, tandis que Youssouf Sabaly et Abdallah Ndour occupaient les arrières de cette défense. Au milieu de terrain, Gana Gueye et Nampalys Mendy étaient chargés de gérer l’entrejeu avec Pape Matar Sarr. Sadio Mané, Boulaye Dia et Iliman Ndiaye avaient constitué la ligne offensive des Lions.

La composition probable du Sénégal face au Mozambique : Alfred Gomis – Kalidou Koulibaly – Abdoulaye Seck – Abdallah Ndour – Youssouf Sabaly – Idrissa Gueye – Pathé Ciss – Iliman Ndiaye – Sadio Mané – Krépin Diatta – Boulaye Dia

wiwsport