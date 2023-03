Non aligné ce soir pour le match retour des éliminatoires de la CAN U23 face au Mali, Mbacké Fall a exprimé sa déception de voir le Sénégal passer à coté de la qualification après cette lourde défaite subie contre Aiglons (3-0).

Renversés par une équipe malienne qui apparemment a montré beaucoup d’envie que les celle sénégalaise, les Lionceaux prennent la porte et ne verront donc pas la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2023. L’avance de deux buts acquise à l’aller n’a pas suffit face la bande de Kamory Doumbia qui a tout simplement roulé sur le Sénégal (3-0) ce mardi au stade du 26 mars de Bamako. Une élimination précoce des hommes de Pape Demba Mbaye qui fait mal à Mbacké Fall qui a tenu à laisser un message sur son compte Instagram.

« Après ce moment difficile, cruel avant de quitter les réseaux un peu, j’aimerais vous remercier pour tous les messages et votre soutien inconditionnel. Je suis tellement triste de ne pas vous rendre heureux et de ne pas avoir atteindre notre objectif. Malgré tous les efforts, c’est une énorme désillusion de ne pas vous représenter à la coupe d’Afrique. Nous sommes tous déçu, abattu et cela va être dur à accepter mais restons unis comme nous l’avons été ces dernières années. » a écrit le Mbacké Fall.

Par ailleurs le joueur de Villareal B d’appeler plus que jamais à l’union afin de tirer les enseignements de cette terrible désillusion. « Après cet échec, il est important d’avoir une d’avoir une réflexion et une analyse de cette situation afin de penser au future. L’équipe nationale se relèvera comme toujours car ce peuple le mérite » a t-il ajouté.

