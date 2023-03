À quelques heures du match retour décisif comptant pour le 3e tour des éliminatoires de la CAN entre le Sénégal et le Mali à Bamako, Idrissa Gueye a adressé un message à ses jeunes frères de l’équipe U23 qui sont à 90mn de retrouver cette compétition continentale.

« J’avais un petit message pour vous mes petits frères. Vous avez fait le travail à l’aller mais le plus dur reste à confirmer. Nous vous souhaitons une bonne santé et une forme olympique pour que vous puissez entrer sur terrain et en sortir avec une grande victoire. Nous sommes tous derrière vous. Dem ba jex Gaïndé (Allez jusqu’au bout chers Lions) » a déclaré Idrissa Gueye dans une vidéo publiée par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).

Wiwsport.com