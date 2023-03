Vainqueur 3-1 à l’aller, l’Equipe Nationale U23 n’a plus qu’à finir le travail mardi (18h00 GMT) au Mali lors de la manche retour pour se qualifier pour la CAN U23. Pas le moment de se relâcher.

En s’imposant mercredi dernier face au Mali (3-1) lors de la rencontre aller du dernier tour qualificatif à la Coupe d’Afrique des Nations, l’Equipe Nationale U23 du Sénégal a fait un grand pas vers la qualification. Mais pour rejoindre le Maroc l’hiver prochain et ainsi retrouver une épreuve que les Lionceaux n’ont plus disputée depuis 2015 sur leur sol, il ne faudra pas tergiverser mardi soir lors du retour à Bamako.

Après avoir livré une superbe prestation collective et individuelle au Stade Abdoulaye-Wade, les poulains de Pape Demba Mbaye seront encore très attendus au tournant. Et pour cause, il y a tout juste quatre ans, la génération précédente – bien en ballotage défavorable après avoir concédé une défaite à l’aller (2-1), s’était fait éliminer par la Guinée à ce même stade après s’être contentée d’un match nul vierge lors de la manche retour.

Ne pas s’enflammer

Une petite piqûre de rappel est toujours importante avant ce genre de rendez-vous, surtout pour Moussa Ndiaye, Youssouph Badji et Ousseynou Niang qui sont dans le groupe actuel des U23 et qui étaient également là en 2019. Après le succès mercredi, le thème des discussions en zone mixte était d’ailleurs partagé par le sélectionneur Demba Mbaye aussi par plusieurs de ses joueurs : la CAN au Maroc est encore loin et il ne faut pas s’enflammer. « Ce n’est que le premier match. On ne doit pas s’enflammer. Il faut continuer à travailler et espérer avoir la qualification là-bas chez eux (…) En première mi-temps on a laissé des espaces. Mais dans ce genre de matchs on ne retient que la victoire. On a gagné et c’est cela le plus important. Le reste on va essayer de travailler cela à l’entraînement pour bien préparer le deuxième match », avait confié l’arrière gauche de Zulte Waregem Birame Diaw.

Mais en marquant un troisième but pour le Sénégal peu après la réduction du score malienne, Abdallah Sima a permis à son équipe de préparer avec plus de tranquillité le déplacement à Bamako, où les Maliens vont se renforcer avec quelques joueurs de la sélection A. Suffisant pour déstabiliser l’équipe sénégalaise ? C’est moins sûr car Abdoulaye Niakhaté Ndiaye et ses partenaires sont conscients qu’une qualification à cette CAN est cruciale puisqu’elle qualifie les trois premiers aux JO 2024. Comme un voyage à Paris ne se refuse pas alors, finissez bien le taf !

wiwsport